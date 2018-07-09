На Ямале консолидированный и окружной бюджеты исполнены с профицитом

В департаменте финансов Ямало-Ненецкого автономного округа подвели итоги исполнения бюджета за I полугодие 2018 года. За шесть месяцев объем поступивших доходов в консолидированный бюджет составил 104,5 миллиарда рублей, или 59,5% от годового плана, что на 4% выше уровня прошлого года. В окружной бюджет мобилизовано 93,4 миллиарда рублей, или 60% от уточненного годового плана.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, в полном объеме профинансированы все принятые расходные обязательства, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Более 95% полученных доходов приходится на налог на прибыль организаций — 34,5 миллиарда рублей (74,4% годового плана), налог на имущество организаций — 35,7 миллиарда рублей (50,5%) и налог на доходы физических лиц — 18,7 миллиарда рублей (58%).

По расходам консолидированный бюджет региона исполнен в сумме 80,9 миллиарда рублей, или 45,3% годового плана. Окружной бюджет — в сумме 70,7 миллиарда рублей, или на 45,5% от плановых показателей. Средства направлены на инвестирование и субсидирование отраслей производственной сферы, мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ, а также повышение зарплат работникам бюджетной сферы до среднего уровня по экономике региона.