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Готовый бизнес в Красноярске подорожал до трех миллионов рублей
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Готовый бизнес в Красноярске подорожал до трех миллионов рублей 

sibnovosti.ru 4 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Аналитики Avito подвели итоги продаж готового бизнеса за II квартал 2018 года. По данным специалистов, средняя цена в Красноярске составила 2,96 млн рублей. Этот показатель на 5% больше, чем в предыдущем квартале.
Таким образом, Красноярск занял девятое место среди крупных городов России по цене готового бизнеса.
Больше всего в краевом центре за год подорожали интернет-магазины. Сейчас такой вид бизнеса можно купить за 1,25 млн рублей. Заметно подешевели строительные компании. Готовая фирма обойдется в миллион рублей.
«Самыми продаваемыми в Красноярске стали компании из сфер услуг, торговли и общественного питания. Число желающих продать готовый бизнес во II квартале в России продолжило расти: количество объявлений на сайте превысило соответствующий показатель прошлого года на 18%», — сообщают аналитики.
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