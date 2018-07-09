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Рост кредитования сельхозпроизводителей за год вырос на 15,5% до — 186 млрд рублей
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Рост кредитования сельхозпроизводителей за год вырос на 15,5% до — 186 млрд рублей 

Rambler News Service 4 часа назад
Объем кредитования российских сельхозпроизводителей на 5 июля составил 186,24 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 15,49%, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
«По состоянию на 5 июля общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ вырос до 186,24 млрд руб., что на 15,49% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — говорится в сообщении.
Объем кредитов, выданных Россельхозбанком вырос на 19,6% — до 161,8 млрд рублей, а Сбербанком — наоборот, снизился на 6% — до 24,4 млрд руб.
Всего за 2017 год объем кредитования сельхозпредприятий на сезонные полевые работы составил 317 млрд руб.
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