Рост кредитования сельхозпроизводителей за год вырос на 15,5% до — 186 млрд рублей

Объем кредитования российских сельхозпроизводителей на 5 июля составил 186,24 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 15,49%, сообщает пресс-служба Минсельхоза

«По состоянию на 5 июля общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ вырос до 186,24 млрд руб., что на 15,49% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», — говорится в сообщении.

Объем кредитов, выданных Россельхозбанком вырос на 19,6% — до 161,8 млрд рублей, а Сбербанком — наоборот, снизился на 6% — до 24,4 млрд руб.

Всего за 2017 год объем кредитования сельхозпредприятий на сезонные полевые работы составил 317 млрд руб.