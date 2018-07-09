Власти Кузбасса договорились с «Газпромом» о реструктуризации долгов

"Газификация Кузбасса всего 2%. Эта проблема была достаточная сложная, потому что мы накопили большое количество долгов перед газовиками. Эта проблема уже решена: мы договорились с газовиками — с компанией «Газпром» мы конкретно договорились о том, что будет реструктуризация долгов наших на 25 лет", — сказал он.

По данным компании «Газпром межрегионгаз Кемерово», на начало июня просроченная задолженность — около 3,2 млрд рублей. Основными должниками выступают «Центральная ТЭЦ» — банкрот в Новокузнецке (более 2,8 млрд) и градообразующее предприятие моногорода Юрга — «Юргинский машзавод» (304 млн рублей).

Как сообщал ТАСС, «Газпром межрегионгаз Кемерово» приостановил программу газификации региона из-за долгов ТЭЦ, которые на март 2014 году составляли 1,2 млрд рублей.

"Центральная ТЭЦ" отапливает часть жилого фонда Центрального и Куйбышевского районов города и обеспечивает электроэнергией производство электростали и рельсового проката на площадке «Евраз ЗСМК». Ранее ТЭЦ входила в состав "Евраза" , но в сентябре 2013 года была продана «Оптовой электрической компании» за 10 тыс. руб. В начале июня 2014 года администрация Новокузнецка выкупила ТЭЦ, 29 июня 2015 года предприятие было признано банкротом.

Цивилев пояснил, что договоренность о реструктуризации долгов сняла «основное противоречие в направлении газификации [региона]». «Следующая теперь проблема — это реальные проекты по газификации, которые отсутствуют, и мы сейчас начинаем серьезно заниматься составлением проектов по газификации», — пояснил врио губернатора.