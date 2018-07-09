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РСХБ привлек свыше 257 млрд рублей средств предприятий МСБ
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РСХБ привлек свыше 257 млрд рублей средств предприятий МСБ 

АиФ — Алтай 5 часов назад
По итогам I полугодия 2018 года портфель привлеченных средств Россельхозбанка по направлению малого и среднего бизнеса превысил 257 млрд рублей. Прирост показателя по сравнению с аналогичной датой 2017 года составил 33%.
Банк предлагает широкую линейку депозитов для размещения временно свободных денежных средств в рублях и иностранной валюте организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой. Гибкие условия программ предусматривают возможности периодического получения процентов, пополнения счета и совершения расходных операций.
РСХБ продолжает работу по совершенствованию своей продуктовой линейки и транзакционных услуг, продолжая демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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