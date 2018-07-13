Ещё
Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 400 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 400 млрд рублей 

АиФ — Алтай 6 часов назад
Фото: АиФ
В первом полугодии 2018 года РСХБ предоставил физическим лицам более 125 млрд рублей, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Банк постоянно совершенствует линейку предложений для частных клиентов, разрабатывая программы кредитования с учетом потребностей различных категорий физических лиц, что способствует повышению доступности заемных средств. Так, на текущий момент ставки Банка по потребительским кредитам составляют от 10%* годовых, по ипотечным кредитам — от 8,85%*, а в рамках совместных программ с застройщиками — от 4,85%* годовых.
РСХБ является одним из лидеров российского рынка кредитования физических лиц и входит в число крупнейших банков по объему розничного кредитного портфеля.
* Указан минимальный размер процентной ставки при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АиФ — Алтай: последние новости
ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса ВТБ Регистратор заключил договор с компанией ПАО «Ростелеком» ВТБ Лизинг передал компаниям и предпринимателям более 12,5 тыс. автомобилей
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня19
Найден источник «Новичка» в Великобритании173
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений482
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека67
Этуш экстренно госпитализирован13
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение