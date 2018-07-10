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Россельхозбанк выплатит в казну почти 1 млрд руб. дивидендов
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Россельхозбанк выплатит в казну почти 1 млрд руб. дивидендов 

Вести Экономика 13 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Россельхозбанк (РСХБ) выплатит дивиденды по результатам 2017 г. в общем размере 883,665 млн руб. Такое решение принял единственный акционер банка — Росимущество.
"Выплатить дивиденды по акциям АО «Россельхозбанк» по результатам 2017 г. в размере 883,665 млн руб. ", — сообщил банк.
Банк не выплачивал дивиденды до 2016 г. По итогам 2016 г. Россельхозбанк выплатил дивиденды в размере 257,5 млн руб.
Россельхозбанк создан правительством в 2000 г. для кредитования сельхозпроизводителей. Банк занимает 4 место по величине активов среди российских банков.
Как сообщали «Вести. Экономика», «Россельхозбанк» сократил чистый убыток по МСФО в 2017 г. в 3 раза до 19,5 млрд руб. с 58,9 млрд руб. в 2016 г.
В результате удешевления и удлинения срочности ресурсной базы в 2017 г. группа РСХБ сократила объем заимствований от Банка России на 25,8% до 21,5 млрд руб. с 28,9 млрд руб. на конец 2016 г.
В 2017 г. продолжилось снижение зависимости РСХБ от фондирования, привлеченного на международном финансовом рынке.
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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] В 2017 г. были погашены еврооблигации и субординированный кредит в объеме, эквивалентном 172 млрд руб. При этом доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах группы на 31 декабря 2017 г. сократилась до 5,3% с 14,7% по состоянию на конец 2016 г.
В 2017 г. РСХБ увеличил акционерный капитал на 50 млрд руб. Собственный капитал группы за 2017 г. вырос на 15,7% и составил 190,4 млрд руб. Коэффициент достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России Н1.0 по состоянию на 01.01.2018 составил 15,5%, Н1.1 — 10,5%, Н1.2 — 11,0%.
В 2017 г. РСХБ продолжил работу, направленную на повышение качества кредитного портфеля. Группа по сравнению с 2016 г. снизила расходы, связанные с созданием резервов под обесценение кредитного портфеля, до 63,9 млрд руб. в 2017 г. против 86,5 млрд руб. в 2016 г.
Кредитный портфель группы (до вычета резервов) увеличился на 8,9% по сравнению с показателем на конец 2016 г. до 1,969 трлн руб. Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2016 г. на 8,4% и превысил 1,605 трлн руб. Кредитный портфель физических лиц увеличился с начала 2017 г. на 11,1% до 363,4 млрд руб. за счет развития всех направлений розничного кредитования, основными из которых являлись ипотечное, потребительское кредитование и кредитные карты.
За 2017 г. депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 39,7% и составили 2,204 трлн руб., в том числе средства юридических лиц увеличились на 39,5% до 1,346 млрд руб., физических лиц — на 39,9% до 857,6 млрд руб. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла с 68,7% на конец 2016 г. до 81,7% на конец 2017 г.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. активы группы составили 2,889 трлн руб. — прирост за год составил 17,3%.
Показатели долгосрочной ликвидности группы РСХБ в очередной раз стали рекордными: соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 декабря 2017 г. составило 89,3% по сравнению со 114,6% на конец 2016 г.
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