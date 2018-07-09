Поступление налогов в федеральный бюджет вырастет на 22%

"Тенденция роста налоговых поступлений продолжилась. По предварительным данным, за шесть месяцев в консолидированный бюджет должно поступить 9,8 трлн рублей, что 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральный соответственно 5,5 трлн рублей, что на 22% с небольшим больше аналогичного периода", — сказал Мишустин.