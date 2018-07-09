Кудрин призвал активнее пополнять бюджет за счет приватизации 

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Доходы от приватизации, заложенные Минфином в проект основных направлений бюджетной политики РФ на 2019-2021 годы, занижены, их надо больше использовать для вложений в приоритетные проекты, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Минфин России не рассчитывает на большие доходы от приватизации в ближайшие годы, ожидает их снижения с 13 миллиардов рублей в 2019 году до нуля в 2021 году, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку. В соответствии с документом, который имеется в распоряжении РИА Новости, доходы от приватизации в 2018 году составят 15 миллиардов рублей, в 2019 и 2020 годах — 13 и 11 миллиардов рублей соответственно, а в 2021 году снизятся до нуля.
"На мой взгляд, недостаточно учтены доходы от приватизации. У нас в предыдущий период эти ресурсы, даже без учета предыдущего трехлетия, составили почти 100 миллиардов рублей… а на ближайший период планируется только 24 миллиарда рублей. В то время как доля государства в экономике увеличилась, нам можно более смело использовать это как источник для вложения в приоритетные проекты и инвестиции", — сказал Кудрин, выступая в Госдуме.