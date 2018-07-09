Кудрин призвал активнее пополнять бюджет за счет приватизации

Минфин России не рассчитывает на большие доходы от приватизации в ближайшие годы, ожидает их снижения с 13 миллиардов рублей в 2019 году до нуля в 2021 году, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку. В соответствии с документом, который имеется в распоряжении РИА Новости, доходы от приватизации в 2018 году составят 15 миллиардов рублей, в 2019 и 2020 годах — 13 и 11 миллиардов рублей соответственно, а в 2021 году снизятся до нуля.