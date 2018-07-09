Минсельхоз: урожайность на 14,1% ниже прошлогодней

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». В России к 6 июля собрано 17,224 млн тонн зерна в бункерном весе при урожайности 37,7 центнера с гектара. Это на 14,1% ниже прошлогоднего уровня, сообщил Минсельхоз РФ.

Аграрии Южного и Северо-Кавказского федерального округа первыми убирают урожай. По состоянию на 6 июля 2018 г. в Южном и Северо-Кавказском федеральных округов зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4,6 млн га (в 2017 г. — 745,5 тыс. га), намолочено 17,2 млн тонн зерна (в 2017 г. — 3,3 млн тонн), при урожайности 37,7 ц/га (в 2017 г. — 43,9 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 3,8 млн га (в 2017 г. — 257,7 тыс. га), намолочено 15,0 млн тонн зерна (в 2017 г. — 1,2 млн тонн), при урожайности 38,9 ц/га (в 2017 г. — 46,5 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 515,9 тыс. га (в 2017 г. — 347,6 тыс. га), намолочено 1,9 млн тонн (в 2017 г. — 1,6 млн тонн), при урожайности 37,0 ц/га (в 2017 г. — 45,9 ц/га).

ИКАР: урожай зерна в России снизится в 2018 году

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 3,2 млн га (в 2017 г. — 441,4 тыс. га), намолочено 12,4 млн тонн зерна (в 2017 г. — 2,1 млн тонн), при урожайности 38,9 ц/га (в 2017 г. — 47,4 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1,4 млн га (в 2017 г. — 304,1 тыс. га), намолочено 4,8 млн тонн зерна (в 2017 г. — 1,2 млн тонн), при урожайности 35,0 ц/га (в 2017 г. — 38,9 ц/га). К уборочной кампании приступили сельхозтоваропроизводители Саратовской области, обмолочено — 4,7 тыс. га, намолочено 7,6 тыс. тонн зерна, при урожайности 15,9 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 5,4 тыс. га (в 2017 г. — 1,4 тыс. га). Накопано 150,6 тыс. тонн (в 2017 г. — 30,5 тыс. тонн), при урожайности 279,0 ц/га (в 2017 г. — 222,6 ц/га). Овощи сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 17,5 тыс. га (в 2017 г. — 8,4 тыс. га). Собрано 219,5 тыс. тонн (в 2017 г. — 74,4 тыс. тонн), при урожайности 125,5 ц/га (в 2017 г. — 89,1 ц/га). По последнему прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в 2018 г. снизится до 105-110 млн тонн с рекордных 135,4 млн тонн в прошлом году. Экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит 52-53 млн тонн против 35,5 млн тонн годом ранее. В марте 2018 г. Минсельхоз прогнозировал, что Россия в текущем 2017-2018 гг. — с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. — сельхозгоду экспортирует 50-52 млн т зерна. Это на 41-46,5% больше рекорда предыдущего сезона в 2017-2016 гг. В этом случае Россия могла занять второе место на рынке зерна после США и оттеснить на 3-е место Украину. Как сообщали «Вести. Экономика», в июне институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил прогноз сбора зерна в России в этом году. Оценка сбора зерна в 2018 г. снижена со 117 млн до 114,7 млн тонн, пшеницы — с 73,5 млн до 71,5 млн тонн. Прежний прогноз обновлен в конце мая. «Причина снижения оценок прежняя — отсутствие дождей на юге и заметные проблемы с севом в Сибири. Не очень хорошая обстановка и в других регионах», — подчеркнул гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В 2016 г. в России собрали рекордный урожай зерна — 119,1 млн тонн против 104,8 млн тонн в 2015 г., в том числе 73,2 млн тонн пшеницы (61,8 млн тонн). В 2017 г. рекорд обновили: сбор зерна составил 134,1 млн тонн против 120,7 млн тонн в прошлом году. Сбор пшеницы в России увеличился в 2017 г. на 17,5 млн тонн и составил 85,8 млн тонн против 73,3 млн тонн в 2016 г., сообщил ранее Росстат.