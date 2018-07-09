Минтранс готовит аналог «Платона» и еще 10 тысяч камер

Минтранс совместно с МВД подготовил доклад правительству, согласно которому в течение ближайших нескольких лет планируется вложить существенные финансовые средства в ремонт и развитие транспортной инфраструктуры страны.

Среди основных предложение ведомства: доведение до нормативного состояния 50% региональных трасс и 85% дорог в крупных городах, аналогичная «Платону» система взимания платы за проезд по дорогам субъектов РФ , цифровизация дорожного хозяйства и 10 тысяч новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД к 2024 году.

По данным «Коммерсанта», самым затратным пунктом в списке предложений является проект «Дорожная сеть» — версия «на стероидах» одноименного актуального проекта Минтранса с объемом дополнительного финансирования в 2,2 трлн рублей при изначально заложенной в бюджет сумме в 3,4 трлн рублей до 2024 года.

Дополнительные вливания являются трансфертами регионам, предполагающие рост таких ассигнований с 145 млрд в 2019 году до 571 млрд рублей в 2024 году при параллельном росте в 1,5 раза расходов на те же цели Федерального дорожного агентства и ГК «Автодор».

На указанную сумму предлагается довести довести долю региональных дорог в нормативном состоянии с 43% в 2018 году до 50% в 2024 году. Кроме того, Минтранс хочет за 6 лет и 1,6 трлн рублей построить новые и реконструировать действующие трассы, работающие в режиме перегрузки.

Также ведомство планирует довести с нынешних 52,2% до 85% долю автодорог, соответствующих нормативам, в крупных городских агломерациях. На эти цели планируется выделить 1 трлн рублей, из которых первоначальных план предполагал 200 млрд, а новый предлагает добавить к ним еще 800 млрд рублей.

Солидную часть бюджетных средств планируется вложить в развитие дорожного хозяйства — примерно полмиллиарда рублей. Одним из самых заметных пунктов в рамках этого проекта является запуск аналога «Платона» на основе объединенной сети региональных пунктов взимания платы за проезд. Сюда же входит и установка 10 тысяч новых камер фиксации нарушений.

Федеральный проект по безопасности дорожного движения потребует 75 млрд рублей до 2024 года. На 90% это финансирование федеральной инфраструктуры, 5 млрд рублей предполагается вложить в медицинскую помощь пострадавшим в ДТП и столько же — в обучение детей ПДД. Читайте статью на QutoЧитайте также:Крутой советский лимузин выставлен за 25 миллионовНовый ГОСТ расшевелит дорожниковВидео: Сибиряки собрали из автохлама танк апокалипсиса