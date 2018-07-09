Банк Хлынов изменил ставки по кредитным картам

В рамках акции, действующей с 9 июля по 30 сентября 2018 года, изменены ставки по картам.

По карте «Кредитная World» ранее была установлена фиксированная ставка — 15% годовых, с 9 июля банк предлагает диапазон ставок: 15—18% годовых. По карте «Кредитная» фиксированная ставка 18% годовых так же заменена на диапазон ставок: 18—21% годовых.

Остальные условия по картам не изменились. Так стоимость обслуживания карты «Кредитная World» составляет 49 рублей в месяц. Комиссия не взимается при выполнении клиентом одного из условий: сумма покупок свыше 10 тыс. рублей в месяц или ежедневная задолженность от 10 тыс. рублей по истечении льготного периода.

Плата за выпуск карты «Кредитная» составляет 300 рублей, обслуживание бесплатно.

По обеим картам предусмотрен льготный период кредитования до 61 дня на операции оплаты товаров и услуг и снятия наличных.