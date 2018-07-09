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Банк «Александровский» предлагает открыть новый вклад «Черника»
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Банк «Александровский» предлагает открыть новый вклад «Черника» 

Банки.ру 5 часов назад
Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 180 дней. Процентная ставка при открытии депозита в офисе составляет 6,75% годовых, а при открытии в интернет-банке — 6,9% годовых. Дополнительные взносы принимаются суммами от 5 тыс. рублей в течение всего срока, кроме последних 31 дня. Выплата процентов происходит в конце срока на текущий или карточный счет вкладчика.
«Досрочное расторжение договора осуществляется по льготной ставке 4% годовых за фактический срок нахождения денежных средств во вкладе. Продление договора на новый срок не допускается», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Юлия Прошина.
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