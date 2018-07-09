В Москве состоялась комьюнити-конференция DevOpsDays Moscow

DevOpsDays Moscow 2018. В этом году IT-событие прошло в гостинице Holiday Inn Moscow Sokolniki и собрало, несмотря на чудесный летний день и ЧМ по футболу, более 400 участников из 6-ти стран (США, Германия, Израиль, Индия, 16 июня уже второй раз в Москве состоялась международная некоммерческая комьюнити-конференция. В этом году IT-событие прошло в гостиницеи собрало, несмотря на чудесный летний день и ЧМ по футболу, более 400 участников из 6-ти стран ( Россия Голландия ). Подавляющее большинство — технические специалисты из компаний-разработчиков программного обеспечения.

DevOpsDays Moscow 2018. Насыщенную программу 2-х треков составили 20 докладов и выступлений в формате Ignite, а также мастер-классы от компаний Red Hat и Microsoft (совместно), Neoflex, PVS-Studio и EastBanc Technologies, участники которых смогли сами оценить возможности предложенных им технологий и инструментов. Отличительной особенностью второй конференции стали Open Space-сессии, темы которых мог предложить любой участник, обратившись к своим коллегам вживую непосредственно со сцены. По традиции, установленной организаторами первой конференции DevOpsDays, с 2009 года DevOps-сообщество по всему миру само отбирает контент для программы конференции, — так было и на. Насыщенную программу 2-х треков составили 20 докладов и выступлений в формате Ignite, а также мастер-классы от компаний, участники которых смогли сами оценить возможности предложенных им технологий и инструментов. Отличительной особенностью второй конференции стали Open Space-сессии, темы которых мог предложить любой участник, обратившись к своим коллегам вживую непосредственно со сцены.

: Christian Van Tuin (USA), Michael Huettermann (Germany), Vivek Ganesan (India), Антон Исанин (Альфа-Банк), Кира Меметова (МегаФон), Алексей Матвеев (Райффайзенбанк), Андрей Никольский (Banki.ru) и многие другие. Новые имена пополнили и ряды компаний, которых представляли участники конференции, что демонстрирует уверенный рост интереса к DevOps в нашей стране. В этом году 80% спикеров — это новые лица, которые сделали наполнение программы, по результатам опроса DevOps-комьюнити, насыщенным, технологичным и актуальными многие другие. Новые имена пополнили и ряды компаний, которых представляли участники конференции, что демонстрирует уверенный рост интереса к DevOps в нашей стране.

Anton Weiss (Israel) , уже второй год подряд спикер, а в этот раз еще и модератор одного из треков, отметил:

«Российские инженеры предпочитают более хардкорные технические вещи. Как они выражаются, они хотят видеть «кишки», поэтому в программе почти нет чисто «культурных» докладов…. Конференция проходила параллельно с первыми играми чемпионата по футболу. Тем не менее — место проведения было заполнено ИТ-специалистами, которые явно были в восторге от технологий больше, чем от футбола. Отличное событие! Большое спасибо всему оргкомитету, партнерам конференции и, конечно же, участникам».

Нетворкинг на конференции традиционно «кипел» и вживую в зоне кофе-брейков, и в нетворкинг-сервисе MeYou, что повысило вовлеченность участников и дало возможность эффективно и быстро устанавливать контакты и обсуждать насущные вопросы.

DevOpsDays Moscow 2018 стали «Инструментальная тренинговая группа YEx» при поддержке Logrocon. Партнерскую поддержку комьюнити-событию оказали компании, разделяющие философию DevOps: платиновый партнер Сбербанк Технологии, а также Red Hat, «Столото», Neoflex, Леруа Мерлен, Microsoft, PVS-Studio, КРОК, Mail.Ru Group и Рамблер. Информационную поддержку событию оказали Интерфакс, Global CIO, ФРИИ и многие другие. Участники конференции могли также оценить актуальные новинки технологической литературы от Cleverics, «Манн, Иванов и Фербер» и «ДМК Пресс». Организаторамисталипри поддержке. Партнерскую поддержку комьюнити-событию оказали компании, разделяющие философию DevOps: платиновый партнера такжеИнформационную поддержку событию оказалии многие другие. Участники конференции могли также оценить актуальные новинки технологической литературы от

DevOpsDays Moscow 2018 является предоставление комьюнити доступа к максимально актуальной информации по тематике DevOps, и уже скоро презентации, а затем и видеозаписи выступлений спикеров появятся в свободном доступе на сайте конференции. Следите за новостями Одной из важнейших задачявляется предоставление комьюнити доступа к максимально актуальной информации по тематике DevOps, и уже скоро презентации, а затем и видеозаписи выступлений спикеров появятся в свободном доступе на сайте конференции. Следите за новостями в группе DevOpsDays Moscow в FB.

Какой будет следующая DevOpsDays Moscow? Чувствуете в себе готовность и силы выступить с докладом и/или активно работать в программном комитете — напишите организаторам organizers-moscow-2018@devopsdays.org