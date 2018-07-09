Китайская Legend Holdings купила старейший банк Люксембурга 

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Китайский инвестиционный холдинг Legend Holdings, которому принадлежит технологический гигант Lenovo Group, купил почти 90% акций старейшего частного банка в Люксембурге Banque Internationale ∎ Luxembourg (BIL). Об этом сообщает The Paper.
Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW
Legend Holdings заплатил €1,534 млрд за 89,936% акций люксембургского банка. Остальные 9,993% акций принадлежат правительству Люксембурга. На долю других миноритарных акционеров приходится лишь 0,071% акций.
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Акции Lenovo исключат из индекса биржи Hang Seng Legend Holdings привлекла в ходе IPO почти $2 млрд Dexia продает актив в Люксембурге Структура активов китайской компании, в которой доминирует Lenovo, как ожидается, будет оптимизирована после сделки. После приобретения активы банка составят 35% от общего объема активов Legend Holdings, в то время как доля акций Lenovo в активах компании сократится с 54% до 33%. Существующая структура управления и управленческая команда банка останутся прежними. Лю Чуанжи, председатель совета директоров Legend, заявил, что приобретение является самым значительным шагом корпорации на мировом уровне, с тех пор как Lenovo купил подразделение американской компании IBM, занимающееся производством персональных компьютеров, в 2004 году, пишет Xinhua. По состоянию на конец 2017 года активы BIL составляли €23,8 млрд Чистая прибыль банка после уплаты налогов в 2017 году составила €117 млнКак сообщали «Вести. Экономика», в мае провайдер фондовых индексов Hang Seng Indexes Company решил исключить акции Lenovo Group Ltd из расчета индекса Hang Seng из-за резкого падения котировок китайского производителя ПК и электроники. Капитализация Lenovo продемонстрировала падение на 56% с марта 2013 года, когда акции компании вошли в расчет индекса.