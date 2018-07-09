Китайская Legend Holdings купила старейший банк Люксембурга

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». Китайский инвестиционный холдинг Legend Holdings, которому принадлежит технологический гигант Lenovo Group, купил почти 90% акций старейшего частного банка в Люксембурге Banque Internationale ∎ Luxembourg (BIL). Об этом сообщает The Paper.

Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

Legend Holdings заплатил €1,534 млрд за 89,936% акций люксембургского банка. Остальные 9,993% акций принадлежат правительству Люксембурга. На долю других миноритарных акционеров приходится лишь 0,071% акций.

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