Московский Индустриальный Банк снизил ставку по потребкредитам

Теперь кредит «Для бюджетников и пенсионеров» выдается под 11,2—12,9% годовых (вместо 12,4—14,1%) без обеспечения и под 10,8—12,1% годовых (прежде — под 11,9—13,6%) при наличии поручительства. Минимальная сумма кредита — 50 тыс. рублей, максимальная — зависит от платежеспособности заемщика.

По продукту «Рефинансирование» ставка варьируется от 10,9% до 14,9% годовых (ранее — от 11,9% до 16,5%). Программа позволяет получить денежные средства на погашение кредитов в других банках. Максимальная сумма зависит от предоставленного обеспечения: под залог недвижимости — 3 млн рублей, под поручительство — 2 млн, без обеспечения — 1 млн Срок финансирования по продуктам ограничен пятью годами. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 4 процентных пункта.

«Процентные ставки по тарифам находятся ниже уровня среднерыночных значений, однако впервые обратившись в банк, получить кредит, в том числе на рефинансирование, могут только сотрудники бюджетной сферы и пенсионеры», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Также до 31 июля в банке действует специальное предложение «Беззаботное лето», в рамках которого кредит без обеспечения выдается на семь лет под 10,9—14,7% годовых. Ставка зависит от суммы кредита, которая не должна превышать 1,5 млн рублей. При отказе от личного страхования применяется надбавка в размере 4 п. п.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).