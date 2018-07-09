«Лукойл» увеличил в 2017 году запасы газа на месторождении имени Кувыкина на 35 млрд кубометров

Прирост извлекаемых запасов газа на месторождении имени Кувыкина на шельфе Каспийского моря составил в 2017 году 34,56 млрд кубометров, газового конденсата — 4,65 млн тонн, говорится в материалах «Лукойла»

«Прирост извлекаемых запасов углеводородный сырья в 2017 году по месторождению по категории B1 составил 34,56 млрд кубометров газа и 4,65 млн тонн конденсата», — отмечает компания.

В материалах компании также говорится, что предварительная оценка геологических запасов структуры Хазри на Каспии составляет 77-126 млн тонн условного топлива, структуры Южная — 49,9 млн тонн условного топлива.

В настоящее время на структурах Хазри и Южная продолжаются работы по доразведке. Месторождение имени Кувыкина подготовлено к промышленному освоению, отмечает «Лукойл».

В настоящее время «Лукойл» ведет добычу на двух месторождениях в Каспийском море — имени Филановского и имени Корчагина.

Ранее сообщалось, что в 2026 году «Лукойл» планирует ввести в эксплуатацию месторождение имени Кувыкина, в 2030 году — Хвалынское месторождение.