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«Лукойл» увеличил в 2017 году запасы газа на месторождении имени Кувыкина на 35 млрд кубометров
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«Лукойл» увеличил в 2017 году запасы газа на месторождении имени Кувыкина на 35 млрд кубометров 

Rambler News Service 5 часов назад
Прирост извлекаемых запасов газа на месторождении имени Кувыкина на шельфе Каспийского моря составил в 2017 году 34,56 млрд кубометров, газового конденсата — 4,65 млн тонн, говорится в материалах «Лукойла».
«Прирост извлекаемых запасов углеводородный сырья в 2017 году по месторождению по категории B1 составил 34,56 млрд кубометров газа и 4,65 млн тонн конденсата», — отмечает компания.
В материалах компании также говорится, что предварительная оценка геологических запасов структуры Хазри на Каспии составляет 77-126 млн тонн условного топлива, структуры Южная — 49,9 млн тонн условного топлива.
В настоящее время на структурах Хазри и Южная продолжаются работы по доразведке. Месторождение имени Кувыкина подготовлено к промышленному освоению, отмечает «Лукойл».
В настоящее время «Лукойл» ведет добычу на двух месторождениях в Каспийском море — имени Филановского и имени Корчагина.
Ранее сообщалось, что в 2026 году «Лукойл» планирует ввести в эксплуатацию месторождение имени Кувыкина, в 2030 году — Хвалынское месторождение.
21 июня 2018 года первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов сообщил, что «Лукойл» в 2022 году планирует ввести в эксплуатацию Ракушечное месторождение в Каспийском море. «Принято решение о начале освоения Ракушечного месторождения на Каспии с запуском в 2022 году», — сказал он. Ранее компания планировала ввести месторождение в эксплуатацию в 2023 году.
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