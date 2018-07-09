«Открытие» и другие. Как владельцу избежать расплаты за долги бизнеса

На фоне этих громких историй с участием бывших участников списка Forbes разворачивается вполне рутинная работа по привлечению собственников более рядовых бизнесов к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившихся компаний. В первом квартале 2018 года суды вынесли такие решения 280 раз. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Как работает закон и что о нем следует знать не только бывшим собственникам «Открытия», но и всем предпринимателям?

Кто ответит

Если по завершении банкротства у бизнеса остались невыплаченные долги, то привлечь к субсидиарной ответственности могут как непосредственных владельцев компании, так и фактически контролирующих ее лиц. По закону это те, кто в течение трех лет перед банкротством давал указания компании, извлекал выгоду, совершал сделки (принуждал к ним), назначал директора. Если у бизнесмена нет формальных связей с компанией, но он фактически влиял на ее решения, то суд признает его контролирующим лицом. К ним априори отнесены владельцы более 50% компании и ее руководитель.

Они признаются виновными, если их действия привели к банкротству. Например, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях, сделки с фирмами-однодневками, совершение явно убыточных операций, назначение неопытного руководителя и т.д. В каждом случае суд определяет степень влияния владельцев и контролирующих лиц на банкротство. Если в результате совершенных ими сделок или принятых недобросовестных решений причинен существенный вред кредиторам, то указанные лица также привлекаются к субсидиарной ответственности. Например, если в преддверии банкротства выводится единственный актив, за счет которого можно было погасить долги перед кредиторами. Или компания лишается оборудования, нужного для производственной деятельности, что лишает ее выручки.

Руководитель несет дополнительную ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления о банкротстве, отказ от размещения обязательной информации на федеральных ресурсах, утрату или искажение бухгалтерской документации, а также если более половины долга бизнеса составляет задолженность по налоговым платежам и сборам. Стоит отметить, что к субсидиарной ответственности могут привлечь и получателя актива, не заплатившего за него рыночную цену. Контролирующих лиц может быть несколько. Если их согласованные действия привели к банкротству компании, то они отвечают совместно. Если к банкротству привели их несогласованные действия, то суд определит размер субсидиарной ответственности для каждого из них.

Как защититься

Владельцы бизнеса вправе ссылаться на то, что к банкротству фирмы привели исключительно внешние факторы. Например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, финансовый кризис, существенное изменение условий, аварии и прочие форс-мажоры. Такие примеры существуют. Например, владельца одной текстильной компании привлекли к субсидиарной ответственности из-за невыплаченных долгов бизнеса, но в итоге Верховный суд отменил это решение. Он решил, что банкротство произошло из-за негативной экономической ситуации. Перед этим суду предоставили доказательства (бухгалтерские балансы, выписки со счетов, аудиторские заключения), что все сделки, ставшие затем убыточными, заключались платежеспособным и прибыльным должником. Конкурсный управляющий не смог доказать обратное.

Разумеется, владелец, управляя компанией, должен избегать любых сомнительных бизнес-практик. Номинальный директор, параллельный бизнес, потеря или искажение бухгалтерских документов, неравноценный вывод активов при наличии долга, систематическая дотация других юрлиц без деловой цели — суду все это говорит о недобросовестности бизнесмена, позволяя привлечь его к ответственности.

Собственник должен иметь доказательства надлежащего корпоративного контроля. Позиция «не знал, что там делается» для суда недобросовестна. Необходимо хранить корпоративные документы: отчеты о деятельности общества, заключения ревизора, аудитора, протоколы собраний с обоснованиями принятых решений и так далее. При согласовании крупных сделок и сделок с заинтересованностью нужно оставлять у себя копии всех приложений, подтверждающих экономическую цель сделки. Только владельцы менее 10% уставного капитала прямо исключены из списка контролирующих лиц — если они исключительно получают обычный доход от актива.

Есть и еще одна возможность избежать субсидиарной ответственности. Например, если владелец бизнеса докажет, что действовал согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно, не нарушал имущественные права кредиторов или даже предотвратил еще больший ущерб для кредиторов. Доказательствами последнего могут быть переписка, подтверждающая реальную угрозу разорения, претензии контрагентов, иски, бизнес-план выхода из кризиса.