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Зампред банка «Возрождение»: через полгода мы предложим клиентам электронно-цифровую ипотеку
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Зампред банка «Возрождение»: через полгода мы предложим клиентам электронно-цифровую ипотеку 

Банки.ру 5 часов назад
Ипотека является фокусным продуктом для банка «Возрождение», и к концу 2018-го — началу 2019-го года кредитная организация планирует запуск электронно-цифровой ипотеки. Об этом рассказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина в программе «Первые лица» с Инной Лунёвой.
«Банк «Возрождение» уже давно входит в топ-10 ипотечных банков. Для нас это, действительно, один из фокусных продуктов. В этом отношении мы тоже движемся по пути цифровизации. И я думаю, что к концу 18-го года — максимум в начале 19-го мы сможем предложить нашим клиентам электронно-цифровую ипотеку. То есть клиент сможет получить эту услугу через дистанционный канал без посещения офиса банка», — рассказала представитель в интервью.
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