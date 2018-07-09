Зампред банка «Возрождение»: через полгода мы предложим клиентам электронно-цифровую ипотеку

Ипотека является фокусным продуктом для банка «Возрождение» , и к концу 2018-го — началу 2019-го года кредитная организация планирует запуск электронно-цифровой ипотеки. Об этом рассказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина в программе «Первые лица» с Инной Лунёвой

«Банк «Возрождение» уже давно входит в топ-10 ипотечных банков. Для нас это, действительно, один из фокусных продуктов. В этом отношении мы тоже движемся по пути цифровизации. И я думаю, что к концу 18-го года — максимум в начале 19-го мы сможем предложить нашим клиентам электронно-цифровую ипотеку. То есть клиент сможет получить эту услугу через дистанционный канал без посещения офиса банка», — рассказала представитель в интервью.