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Профицит торгового баланса России вырос более чем на 42%
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Профицит торгового баланса России вырос более чем на 42% 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по май текущего года выросло на 42,6% (на $24,3 млрд) и составило $81,4 млрд Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
Уточняется, что экспорт России за указанный период увеличился на 27,3% в годовом выражении и составил $177,2 млрд
В свою очередь импорт вырос на 16,6%, до $95,8 млрд
Внешнеторговый оборот России увеличился на 23,3% до $273 млрд
Ранее сообщалось, что правительство поручило проработать вопрос упрощения валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров.
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