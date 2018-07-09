После повышения пенсионного возраста доходы ПФР прирастут миллиардами

В 2019 году доходы Пенсионного фонда России (ПФР) вырастут по сравнению с 2018-м на 352 миллиарда и достигнут 8 триллионов 588 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы». Документ опубликован на сайте бюджетного комитета Госдумы в преддверии запланированных на понедельник парламентских слушаний по этой теме, сообщает "Интерфакс"

Прогноз Минфина составлен «с учетом предложенных правительством РФ мер, направленных на повышение уровня благосостояния пенсионеров и обеспечение долгосрочной устойчивости системы пенсионного страхования», передает "Уралинформбюро"

Ожидается, что основной рост доходов ПФР в 2019 году будет обеспечен за счет увеличения собственных доходов — поступлений страховых взносов — на 287,2 миллиарда рублей (до 5 триллионов 174 миллиардов). Размер межбюджетных трансфертов возрастет на 64,5 миллиарда рублей (до 3 триллионов 414 миллиардов).

В 2020 году доходы ПФР вырастут на 315 миллиардов по сравнению с 2019 годом (до 8,9 триллиона), в 2021-м — на 264 миллиарда (до 9,1 триллиона). Основной вклад в росте доходов ПФР придется на собственные доходы. Размер межбюджетных трансфертов возрастет за три года на 28 миллиардов рублей.