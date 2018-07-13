АСВ определило банки, которые выплатят возмещение вкладчикам банка «Таатта»

Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 июля.

5 июля ЦБ отозвал лицензию у банка «Таатта» . Регулятор также аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. Было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из кассы московского филиала банка.

«Таатта» по итогам первого квартала 2018 года занимает 210-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».