Ещё
АСВ начинает выплату страховки клиентам банка «Советский» — предпринимателям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ начинает выплату страховки клиентам банка «Советский» — предпринимателям 

Банки.ру 45 минут назад
Фото: Реальное время
Агентство по страхованию вкладов с 16 июля начинает выплату страхового возмещения индивидуальным предпринимателям — клиентам петербургского банка «Советский». Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.
Согласно реестру обязательств «Советского», за выплатой страхового возмещения могут обратиться 22 индивидуальных предпринимателя на сумму около 2,8 млн рублей. «Требования всех индивидуальных предпринимателей, включенные в реестр, полностью покрываются выплатой агентством страхового возмещения», — подчеркивается в релизе.
Индивидуальные предприниматели могут направить заявления на выплату возмещения по вкладам (с приложением копии документа, удостоверяющего личность) и иные необходимые документы по почте (109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4) или обратиться непосредственно в агентство по указанному адресу. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения более 3 тыс. рублей), удостоверяется нотариально.
Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств. Позже было объявлено, что обязательства банка «Советский» перед вкладчиками — частными лицами переходят к Московскому Кредитному Банку: он стал победителем соответствующего конкурса.
Новость
Банки.ру: последние новости
Олег Тиньков назвал Сбербанк самым продвинутым банком в мире ОТП Банк предлагает индивидуальные инвестиционные счета RAEX подтвердило рейтинг Банка БКФ на уровне «ruCCC»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу64
Найден источник «Новичка» в Великобритании239
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений536
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение