АСВ начинает выплату страховки клиентам банка «Советский» — предпринимателям

Согласно реестру обязательств «Советского», за выплатой страхового возмещения могут обратиться 22 индивидуальных предпринимателя на сумму около 2,8 млн рублей. «Требования всех индивидуальных предпринимателей, включенные в реестр, полностью покрываются выплатой агентством страхового возмещения», — подчеркивается в релизе.

Индивидуальные предприниматели могут направить заявления на выплату возмещения по вкладам (с приложением копии документа, удостоверяющего личность) и иные необходимые документы по почте (109240, Москва, ул. Высоцкого, д. 4) или обратиться непосредственно в агентство по указанному адресу. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения более 3 тыс. рублей), удостоверяется нотариально.

Центробанк 3 июля этого года отозвал лицензию у банка «Советский» и утвердил план урегулирования его обязательств. Позже было объявлено, что обязательства банка «Советский» перед вкладчиками — частными лицами переходят к Московскому Кредитному Банку : он стал победителем соответствующего конкурса.

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