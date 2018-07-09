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ЦБ заявил о недопустимости посредничества между зарубежными финкомпаниями и инвесторами РФ
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ЦБ заявил о недопустимости посредничества между зарубежными финкомпаниями и инвесторами РФ 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Банк России предупредил банки и другие российские финансовые организации о том, что считает неприемлемым их посредничество между иностранными финансовыми компаниями и российскими потребителями финансовых услуг. Об этом говорится в информационном письме председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которое было направлено в адрес банков, некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.
"Из поступающих в Банк России жалоб следует, что распространение информации об осуществлении иностранными организациями деятельности финансовых организаций, а также заключение в рамках указанной деятельности договоров об оказании соответствующих услуг от имени иностранной организации осуществляются непосредственно в офисах финансовых организаций и (или) посредством официальных сайтов финансовых организаций в интернете (размещение ссылок на адреса сайтов иностранных организаций) при отсутствии информирования лиц о рисках и правовых последствиях заключения таких договоров, а также о том, что такие договоры заключаются ими с иностранной организацией", — говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора.
ЦБ неоднократно предупреждал инвесторов о рисках и правовых последствиях заключения договоров с иностранными финансовыми организациями: в случае проблем или споров с такими организациями права потребителей финансовых услуг не могут быть защищены российским законодательством. Но поступающие жалобы говорят о том, что инвесторы были уверены, что взаимодействуют с российской финансовой компанией, в офисе которой (или на сайте) им были предложены определенные финансовые услуги, указывается в письме.
Российское законодательство устанавливает ряд ограничений на осуществление иностранными банками и некредитными финансовыми организациями деятельности на территории России, напоминает регулятор. По мнению ЦБ, обход данных ограничений несет не только риски для потребителей финансовых услуг, но и подрывает доверие инвесторов как к конкретным финансовым компаниям, так и к российскому финансовому рынку в целом. В случае выявления нарушений законодательства, к которым может быть отнесено размещение ссылок на адреса иностранных финансовых организаций на сайтах российских финансовых компаний, Банком России могут применяться соответствующие меры надзорного реагирования.
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