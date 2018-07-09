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Кудрин считает необходимым зафиксировать в бюджетном правиле цену на нефть в $45
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Кудрин считает необходимым зафиксировать в бюджетном правиле цену на нефть в $45 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 9 июля. Кудрин считает необходимым зафиксировать в бюджетном правиле цену на нефть в $45 за баррель, это позволит на 6 лет отложить повышение НДС.
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