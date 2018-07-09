Активное сальдо Японии по текущим статьям в мае увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года

Токио, 9 июля / Синьхуа / — По данным, опубликованным Министерством финансов Японии в понедельник, активное сальдо Японии по текущим статьям в мае увеличилось на 14,5 проц. против того же периода прошлого года и составило около 1,94 трлн иен /один американский доллар равен 110 иен/, таким образом положительное сальдо баланса по текущим платежам в этой стране сохраняется 47 месяцев подряд.

Пассивное сальдо торгового баланса в мае составило 303,8 млрд иен. Причем объем экспорта увеличился на 10,6 проц. до 6,32 трлн иен, а объем импорта — на 13,7 проц. до 6,63 трлн иен. Рост цен на нефть на международном рынке стал главной причиной пассивного сальдо Японии в торговле товарами.

В мае в торговле услугами сложилось активное сальдо в размере 42,3 млрд иен. Благодаря увеличению числа иностранных туристов, посетивших Японию, в туризме сложилось активное сальдо в размере 211,3 млрд иен.

В мае доходы от зарубежных инвестиций составили около 2,40 трлн иен, что на 23,2 проц. больше против того же периода прошлого года. —0—