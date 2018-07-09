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Совет директоров РЖД утвердил программу биржевых облигаций до 80 млрд рублей сроком до 100 лет
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Совет директоров РЖД утвердил программу биржевых облигаций до 80 млрд рублей сроком до 100 лет 

Rambler News Service 5 часов назад
Совет директоров компании «Российские железные дороги» (РЖД) утвердил программу биржевых облигаций в размере до 80 млрд руб. или в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме, говорится в материалах компании.
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы составляет не позднее 36 400 дней (или 100 лет) с даты размещения бумаг.
РЖД готовит новую программу биржевых облигаций для финансирования текущей деятельности и проектов развития, пояснил RNS официальный представитель компании.
«Срок обращения будет определяться на базе рыночной конъюнктуры», — сказал он.
Ранее сообщалось, что РЖД планирует использовать 2,5 трлн руб. кредитов в рамках инвестиционной программы на 2018-2025 годы объемом 9,9 трлн руб.
Источниками инвестиций кроме кредитов станет амортизация (2,4 трлн руб.), чистая прибыль (1 трлн руб.), господдержка (900 млрд руб.), прочие средства (200 млрд руб.), также 2,8 трлн руб. средств сторонних инвесторов.
Основная часть средств (2,9 трлн руб.) пойдет на обновление инфраструктуры, на выполнение майских указов, включая модернизацию БАМа и Транссиба, развитие инфраструктуры к портам Азово-Черноморского бассейна, строительство ВСМ Москва-Казань до Владимира. Также на мероприятия по расширению провозной способности транзитного контейнеропотока будет направлено 1,6 трлн руб.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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