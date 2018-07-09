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За 6 лет в Ростовской области заменили более 1,6 тыс. лифтов на 2,4 млрд рублей
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За 6 лет в Ростовской области заменили более 1,6 тыс. лифтов на 2,4 млрд рублей 

Rambler News Service 46 минут назад
Более 1,6 тыс. лифтов заменили в Ростовской области с 2012 года. Объем потраченных на эти цели средств из разных бюджетов превышает 2,4 млрд руб., пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
«Всего на эти цели потратили свыше 2,4 млрд руб. Средства выделили из областного и муниципальных бюджетов, также работы оплачивали собственники помещений», — следует из сообщения.
В 2017 году в рамках программы капитального ремонта в регионе было установлено 318 лифтов на общую сумму в 533 млн руб.
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