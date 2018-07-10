Индекс Банки.ру: средняя ставка по нецелевым кредитам без обеспечения снизилась до 18,55% годовых

По итогам II квартала 2018 года индекс Банки.ру , отражающий среднюю ставку по необеспеченным нецелевым кредитам наличными в российских банках, снизился на 0,81 процентного пункта и на 5 июля 2018 года составил 18,55% годовых.

Значение индекса по кредитным картам (в том числе по дебетовым картам с овердрафтом) за тот же период увеличилось на 0,43 п. п. и теперь составляет 28,25% годовых.

«Несмотря на то, что во втором квартале Банк России не корректировал ключевую ставку, проценты по кредитам продолжили планомерное снижение в среднем на 0,3 процентного пункта в месяц. Банки сделали акцент на крупные суммы, наибольшее снижение произошло именно в этом сегменте.

По кредитным картам наблюдались незначительные колебания. Проседание индекса в начале квартала объясняется тем, что в марте банки снижали ставки по текущим продуктам, а с апреля начали появляться новые кредитные карты, в связи с чем индекс вернулся на прежний уровень.

Продуктовый виджет

В годовом выражении индекс по кредитам наличными снизился на 2,96 процентного пункта, а по кредитным картам — на 1,78 процентного пункта», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.