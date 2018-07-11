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Банк «Пойдем!» снизил ставку по потребительскому кредиту
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Банк «Пойдем!» снизил ставку по потребительскому кредиту 

Банки.ру 11 июля 2018
Банк «Пойдем!» запустил программу кредитования «Смотри», в рамках которой денежные средства в размере от 100 тыс. до 275 тыс. рублей выдаются на 13 месяцев. С первого по третий месяц проценты начисляются по ставке 28% годовых, с четвертого по шестой — 25% годовых, с седьмого по девятый — 15% годовых, а начиная с десятого месяца — 9,99% годовых.
Ранее на аналогичных условиях банк предлагал кредит «ДайДём!», при этом максимальная ставка составляла 30% годовых, а минимальная — 11,99% годовых. Кроме того, теперь для получения займа необходимо документально подтвердить доход, прежде справка о размере заработной платы требовалась только при сумме свыше 200 тыс. рублей.
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«Такая схема начисления процента крайне невыгодна для заемщика. Максимальный процент начисляется на наибольший остаток основного долга. При кредитовании на сумму 275 тыс. рублей итоговая переплата будет эквивалентна кредиту под 22,5% годовых. Для таких небольших суммы и срока кредитования это довольно высокая ставка», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Финансирование предоставляется без обеспечения, при этом в отдельных случаях банк может запросить поручительство физического лица. Личное страхование не требуется.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
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