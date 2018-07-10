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Банк «Левобережный» снизил ставку по отдельным кредитам
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Банк «Левобережный» снизил ставку по отдельным кредитам 

Банки.ру 12 часов назад
Банк «Левобережный» снизил на один процентный пункт ставку по кредиту «Статус», теперь она варьируется от 16% до 19% годовых.
Размер финансирования определяется в диапазоне от 200 тыс. до 2 млн рублей. При сумме кредита до 500 тыс. рублей требуется поручительство одного физического лица или залог автомобиля, свыше 500 тыс. рублей — залог недвижимости или автомобиля. Срок кредитования — от одного года до пяти лет.
Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки. Если обеспечением по кредиту является залог, требуется имущественное страхование предмета залога.
Продуктовый виджет
По программе «Ваша ставка» снизилась минимальная ставка, теперь она составляет 18,9% годовых (вместо 19,9%), максимальная — осталась на прежнем уровне — 24,9% годовых. Кроме того, изменились диапазоны сумм, в зависимости от которых определяется ставка. Теперь минимальный процент начисляется при кредитовании на сумму свыше 300 тыс. рублей (ранее — 500 тыс. рублей), а максимальный при сумме до 30 тыс. рублей (прежде — до 300 тыс. рублей). Финансирование выдается на срок до пяти лет без обеспечения и страхования.
Изменения коснулись только «новых клиентов» банка, для пенсионеров ставка осталась на прежнем уровне — 12,9—19,9% годовых.
«По программе «Ваша ставка» банк предлагает довольно высокий процент. Тарифом предусмотрено снижение ставки на 0,5 процентного пункта за каждого клиента, который оформит кредит по рекомендации заемщика. Размер дисконта ограничен тремя процентными пунктами. Таким образом, чтобы получить максимальную скидку клиенту потребуется «привести» в банк за кредитом еще шесть человек», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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