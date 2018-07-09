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Готовый бизнес на Avito: самыми дорогими в Петербурге стали производства — в среднем их продают за 6,66 млн рублей
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Готовый бизнес на Avito: самыми дорогими в Петербурге стали производства — в среднем их продают за 6,66 млн рублей 

dp.ru 23 часа назад
Самым дорогим готовым бизнесом на Avito стали производственные компании. По данным аналитиков компании, за второй квартал 2018 года средняя цена за производство достигла 6,66 млн рублей. Средняя цена на сельхозкомпании достигла 6,27 млн рублей, а компании сферы услуг — 3,64 млн рублей. При этом больше всего за год выросли в цене сельхозкомпании — на 10%, а подешевели строительные компании — на 45%. Средняя цена готового бизнеса в Петербурге составила 3,2 млн рублей — это на 4% больше, чем за предыдущий квартал и на 4% выше, чем за аналогичный квартал годом ранее. Предложение за год сократилось на 1,2%. При этом покупатели чаще всего ищут компании сферы услуг, торговые предприятия и компании из сферы общепита: на них пришлось 38%, 17% и 16% поисковых запросов. По данным сервиса, Петербург находится на 9-й строке среди крупных городов по средней цене готового бизнеса на Avito. В России средний показатель достиг 3,27 млн рублей. В Москве средняя стоимость готового бизнеса составила 4,08 млн рублей.
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