Аналитики рассказали, какой бизнес россияне покупают чаще всего

Фото: iStock

Самыми продаваемыми в России стали компании сферы услуг, торговли и общепита. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу сервиса Avito.

Во втором квартале 2018 года 30% объявлений о продаже бизнеса в сфере услуг получили отклики потенциальных покупателей. Также пользователей Avito интересовал бизнес в сфере торговли (25%) и общепита (17%).

Инфографика: Avito

Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные компании — их средняя цена составила 9,95 млн рублей. Вторым по дороговизне стал производственный бизнес. Его средняя стоимость составила 7,46 млн рублей, по сравнению со вторым кварталом 2017 года она упала на 19%.

пресс-служба avito

«Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,27 миллиона рублей — это на 6% меньше, чем за предыдущий квартал и на 6% меньше, чем за аналогичный квартал годом раньше. Причем общероссийский показатель средней цены составил 80% от максимальной цены, зафиксированной в Москве ».

Больше всего подорожал строительный бизнес, стоимость которого выросла на 25%. Интернет-магазины стали лидерами по падению стоимости: она упала на 17%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Объясняем на пальцах. Франшизы стали доступнее и пришли в регионы. Какую нужно купить прямо сейчас?

Дороже всего покупателям обходится готовый бизнес в Москве, где его средняя цена составляет 4,08 млн рублей. На втором месте − Новосибирск , где бизнес стоит в среднем 3,75 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Тюмень , где готовый бизнес можно купить за 3,71 млн рублей. Дешевле всего можно купить бизнес в Ульяновске : за 1,41 млн рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews