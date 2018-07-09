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Налоговых льгот в этом году раздадут на 3 трлн руб.
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Налоговых льгот в этом году раздадут на 3 трлн руб. 

Финмаркет 6 часов назад
Фото: Финмаркет
Стоимость налоговых льгот для федерального бюджета в этом году пробьет уровень в 3 трлн руб., следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2019–2021 гг., на который ссылаются "Ведомости". В этом году они увеличатся сразу на 750 млрд руб. и затем продолжат расти на 80–100 млрд в год. Больше всего вырастут льготы по НДС (на 175 млрд руб.) и для нефтяников (на 360 млрд).
А вот условия предоставления льгот регионами, напротив, ужесточаются, пишет газета. Правительство предлагает лишить их права снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017–2020 гг. до 12,5%) — оно уже внесло в Госдуму такие поправки к законопроекту депутатов, принятому в первом чтении. Введенные до 2018 г. льготные ставки будут действовать до окончания их срока, но не позже 2022 г., говорит представитель Минфина. Поправки понадобились из-за отмены контроля за трансфертными ценами по большинству внутренних сделок, объясняет Минфин в Основных направлениях. Есть риск, что без контроля прибыль будет перетекать из одного региона в другой, говорит партнер KPMG Нина Гулис.
Большинство регионов используют пониженную ставку, рассказывает Гулис, например для компаний, которые осуществили определенные инвестиции или создали новые рабочие места. В последнее время появляются регионы, которые снижают налог на прибыль, если компания создает высокооплачиваемые рабочие места или ее налоговые платежи растут, замечает партнер Dentons Василий Марков.
В 2017 г. пониженные ставки налога на прибыль обошлись региональным бюджетам в 212 млрд руб., больше всего преференций получили сельхозпроизводители, оценивал Минфин в Основных направлениях на 2017–2019 гг. МВФ пониженную ставку по налогу на прибыль называл самой неэффективной и дорогостоящей льготой: для привлечения бизнеса лучше работают инвестиционные льготы или ускоренная амортизация.
Минфин предлагает регионам выбирать из тех льгот, механизм которых определен на федеральном уровне. Например, создавать региональные инвестпроекты, заключать специальные инвестиционные контракты, снижать ставку для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития (ТОР). Так, например, региональные инвестпроекты позволяют не платить налог на прибыль в федеральный бюджет 10 лет, а в региональный по ставке 0–10% — пять лет (решение за регионом).
Упорядочить льготы нужно, но, лишая регионы права определять их критерии, федеральный центр снижает и их возможности конкурировать, отмечают эксперты «Ведомостей». Механизмы в Налоговом кодексе в основном стимулируют инвестиции, а капиталоемкие производства часто не создают качественных рабочих мест с высокой зарплатой. Регионы найдут способ договориться с бизнесом, главное — чтобы политика федерального центра была понятной, говорит вице-губернатор одного из регионов.
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