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PayPal будет тратить до $3 млрд в год на M&A
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

PayPal будет тратить до $3 млрд в год на M&A 

Вести Экономика 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». PayPal Holdings Inc находится в поиске новых вариантов приобретений после недавнего поглощения iZettle, которое стало крупнейшей сделкой в истории американской платежной компании, пишет Reuters.
"У нас здоровый баланс, и мы готовы работать над тем, чтобы покупать больше компаний", — сказал президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман в интервью немецкой газете Handelsblatt.
PayPal готова инвестировать до $3 млрд в год в приобретения, которые позволят ей получить определенные возможности, добавил Шульман.
"Я не исключаю, что мы возьмем на себя более крупную сделку, если это пойдет нам на пользу", — заявил он.
Как сообщали «Вести. Экономика», в мае PayPal купила шведский финтех-стартап iZettle за $2,2 млрд
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА] Ссылки по теме
PayPal купил шведскую iZettle за $2,2 млрд PayPal исключен из числа значимых кредитных компаний Adyen NV станет основным платежным сервисом для eBay
[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Сделка, как ожидается, поможет PayPal успешнее конкурировать со Square Inc., предлагающей услуги проведения платежей для малого бизнеса в США. Шведский стартап нередко называют европейской версией Square.
Сделка с iZettle также поможет PayPal немного компенсировать сокращение объемов сотрудничества с интернет-аукционом eBay, который был одним из главных поставщиков клиентов и выручки для PayPal. В начале года eBay объявил о постепенном переходе на платформу нидерландской Adyen.
PayPal была главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Компании разделились в 2015 г., однако они по-прежнему связаны договором о сотрудничестве, который истекает лишь в 2020 г.
После отделения от eBay PayPal перешла от главным образом обработки онлайн-транзакций для своей материнской компании к предложению набора цифровых платежных услуг.
На данный момент цель PayPal — обеспечить комплексное предложение для ритейлеров, которые хотят вести продажи как в традиционных магазинах, так и онлайн, говорил гендиректор компании в интервью The Wall Street Journal.
Вести Экономика: последние новости
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