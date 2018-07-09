PayPal будет тратить до $3 млрд в год на M&A

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». PayPal Holdings Inc находится в поиске новых вариантов приобретений после недавнего поглощения iZettle, которое стало крупнейшей сделкой в истории американской платежной компании, пишет Reuters

"У нас здоровый баланс, и мы готовы работать над тем, чтобы покупать больше компаний", — сказал президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман в интервью немецкой газете Handelsblatt

PayPal готова инвестировать до $3 млрд в год в приобретения, которые позволят ей получить определенные возможности, добавил Шульман.

"Я не исключаю, что мы возьмем на себя более крупную сделку, если это пойдет нам на пользу", — заявил он.

Как сообщали «Вести. Экономика», в мае PayPal купила шведский финтех-стартап iZettle за $2,2 млрд

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PayPal купил шведскую iZettle за $2,2 млрд PayPal исключен из числа значимых кредитных компаний Adyen NV станет основным платежным сервисом для eBay

[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Сделка, как ожидается, поможет PayPal успешнее конкурировать со Square Inc., предлагающей услуги проведения платежей для малого бизнеса в США . Шведский стартап нередко называют европейской версией Square.

Сделка с iZettle также поможет PayPal немного компенсировать сокращение объемов сотрудничества с интернет-аукционом eBay, который был одним из главных поставщиков клиентов и выручки для PayPal. В начале года eBay объявил о постепенном переходе на платформу нидерландской Adyen.

PayPal была главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Компании разделились в 2015 г., однако они по-прежнему связаны договором о сотрудничестве, который истекает лишь в 2020 г.

После отделения от eBay PayPal перешла от главным образом обработки онлайн-транзакций для своей материнской компании к предложению набора цифровых платежных услуг.