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Продажи компании «Строительный трест» выросли на 34%
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Продажи компании «Строительный трест» выросли на 34% 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Во втором квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 34% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года и составили 2,94 млрд рублей.
За второй квартал было продано 30,8 тыс. кв. м недвижимости (без учета реализованных площадей в коттеджных поселках).
Напомним: во втором квартале «Строительный трест» открыл продажи в жилом комплексе «Архитектор» в Кудрово и 7 лоте ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье. Оба проекта расположены в административных границах Ленинградской области.
За январь-июнь 2018 года общий объем реализации недвижимости компании в денежном выражении увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,56 млрд рублей.
В первом полугодии «Строительный трест» реализовал 56,6 тыс. кв. м недвижимости (без учета продаж домовладений в составе коттеджных поселков), что на 25% выше аналогичного показателя 2017 года. В январе-июне доля ипотечных сделок составила 68%. Это на 12% больше, чем за первое полугодие 2017 года.
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