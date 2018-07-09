Продажи компании «Строительный трест» выросли на 34%

Во втором квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 34% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года и составили 2,94 млрд рублей.

За второй квартал было продано 30,8 тыс. кв. м недвижимости (без учета реализованных площадей в коттеджных поселках).

Напомним: во втором квартале «Строительный трест» открыл продажи в жилом комплексе «Архитектор» в Кудрово и 7 лоте ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье. Оба проекта расположены в административных границах Ленинградской области

За январь-июнь 2018 года общий объем реализации недвижимости компании в денежном выражении увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,56 млрд рублей.

В первом полугодии «Строительный трест» реализовал 56,6 тыс. кв. м недвижимости (без учета продаж домовладений в составе коттеджных поселков), что на 25% выше аналогичного показателя 2017 года. В январе-июне доля ипотечных сделок составила 68%. Это на 12% больше, чем за первое полугодие 2017 года.