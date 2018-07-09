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В июне в Прикамье больше всего подорожали капуста, курица, яблоки и сахар
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В июне в Прикамье больше всего подорожали капуста, курица, яблоки и сахар 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермьстате рассказали, как в нашем крае изменились цены на продукты питания в июне.
Заметнее всех за предыдущий месяц подорожали свежая белокочанная капуста (средняя цена за килограмм — 39, 1 рублей, рост на 21,45%), куриное мясо (127, 6 рублей, 10,13%), яблоки (112,4 рублей, 5,95%), сахар (41,89 рублей, 4,31%) и картофель (29,91 рублей, 3,99%).
Больше всех подешевели яйца: средняя цена за десяток в июне составила 46,4 рубля, что на 4,17% ниже по сравнению с маем.
Отметим, что, в целом, цены на продукты в июне в Пермском крае выросли на 0,02%.
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