В июне в Прикамье больше всего подорожали капуста, курица, яблоки и сахар

В Пермьстате рассказали, как в нашем крае изменились цены на продукты питания в июне.

Заметнее всех за предыдущий месяц подорожали свежая белокочанная капуста (средняя цена за килограмм — 39, 1 рублей, рост на 21,45%), куриное мясо (127, 6 рублей, 10,13%), яблоки (112,4 рублей, 5,95%), сахар (41,89 рублей, 4,31%) и картофель (29,91 рублей, 3,99%).

Больше всех подешевели яйца: средняя цена за десяток в июне составила 46,4 рубля, что на 4,17% ниже по сравнению с маем.