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ЦБ разместил купонные облигации на 101,9 млрд руб при лимите в 506,2 млрд руб
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ЦБ разместил купонные облигации на 101,9 млрд руб при лимите в 506,2 млрд руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Банк России разместил первый из двух запланированных на вторник выпусков купонных облигаций — на 101,939 миллиарда рублей при объеме предложения в 506,195 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.
Спрос по номиналу составил 101,939 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 102,545 миллиарда рублей, цена отсечения — 99,958% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 99,9581% к номиналу.
Минимальная заявленная цена составила 99,958% от номинала, максимальная заявленная цена — 99,96% от номинала. Дата расчетов по аукциону — 11 июля, погашения бумаг — 12 сентября.
ЦБ позднее во вторник также предложит облигации на 52,7 миллиарда рублей с погашением 15 августа.
Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).
Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.
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