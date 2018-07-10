ЦБ разместил купонные облигации на 101,9 млрд руб при лимите в 506,2 млрд руб

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Банк России разместил первый из двух запланированных на вторник выпусков купонных облигаций — на 101,939 миллиарда рублей при объеме предложения в 506,195 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.

Спрос по номиналу составил 101,939 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 102,545 миллиарда рублей, цена отсечения — 99,958% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 99,9581% к номиналу.

Минимальная заявленная цена составила 99,958% от номинала, максимальная заявленная цена — 99,96% от номинала. Дата расчетов по аукциону — 11 июля, погашения бумаг — 12 сентября.

ЦБ позднее во вторник также предложит облигации на 52,7 миллиарда рублей с погашением 15 августа.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.