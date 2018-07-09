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УФНС: За 2017 год сумма транспортного налога с физлиц в Кировской области составляет 1,1 млрд рублей
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УФНС: За 2017 год сумма транспортного налога с физлиц в Кировской области составляет 1,1 млрд рублей 

Vyatka-grad.ru 6 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кировской области выросло количество автомобилей, а вместе с ним и перечисленный транспортный налог.
Об этом свидетельствуют данные регионального УФНС за 2017 год.
За 2017 год число транспортных средств, облагаемых налогом, выросло на 2% (с 439 до 446 тыс. единиц). Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет физлицами, увеличилась на 33,2 млн рублей (3,2%) и составила 1,1 млрд рублей.
73% налоговой базы формируют легковые автомобили. При этом доля машин с двигателем мощностью до 100 л.с. составляет около 55%. В 2017 году в регионе насчитывалось 426 легковых автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. С учетом повышающего коэффициента им начислен транспортный налог на общую сумму более 9 млн рублей (на 22,6% больше, чем в предыдущем году).
Сумма транспортного налога, не поступившая в бюджет из-за налоговых льгот, в 2017 году увеличилась на 3,4% и составила 72,8 млн рублей.
Фото — allianz.co
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