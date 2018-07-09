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Аналитики узнали, какой бизнес покупают в России чаще всего
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Аналитики узнали, какой бизнес покупают в России чаще всего 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Компании сферы услуг, торговли и общепита стали самыми продаваемыми в России. Об этом говорят данные аналитиков Avito на второй квартал 2018 года, сообщили в пресс‐службе сервиса.
Количество желающих продать готовый бизнес на сайте увеличилось на 18%. Больше всего пользователей интересовала покупка компаний сферы услуг, общественного питания и торговых предприятий — из них 30%, 25% и 17% соответственно получали запрос контактов продавцов.
Источник фото: Avito
Самыми дорогими стали сельскохозяйственные компании — их средняя цена составила 9,95 миллиона рублей. На втором месте производственный бизнес со средней стоимостью в 7,46 миллиона рублей, он подешевел на 19% по сравнению со вторым кварталом 2017 года. Одновременно строительные компании подорожали на 25%, а стоимость интернет-магазинов — упала на 17%.
«Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,27 миллиона рублей — это на 6% меньше, чем за предыдущий квартал и на 6% меньше, чем за аналогичный квартал годом раньше. Причем общероссийский показатель средней цены составил 80% от максимальной цены, зафиксированной в Москве», — добавили в пресс-службе.
Кризис в сфере туристических услуг снова настиг российский рынок. За неделю деятельность приостановили сразу две старые компании ‐ «Натали Турс» и DSBW‐Tours. И если «Натали Турс» все еще пытается возобновить работу, то DSBW‐Tours и вовсе распрощалась с клиентами. Оба туроператора обещали возместить ущерб. Что известно компаниях и их владельцах, рассказывает «360».
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