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Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,43% — «Укртрансгаз»
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Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,43% — «Укртрансгаз» 

Прайм 7 часов назад
МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 9 июля составил 11,66 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,43%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».
Уровень заполнения хранилищ увеличился до 37,67% с 37,51% в предыдущий день.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в пятницу, 29 июня, сообщил, что Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала для рассмотрения иска «Газпрома» по расторжению контрактов с «Нафтогазом». Он добавил, что «Газпром» пока не получал никаких конструктивных предложений от Украины по дальнейшему сотрудничеству.
"Нафтогаз" 6 июля подал новый иск против «Газпрома» в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.
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