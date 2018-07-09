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Объем газа в ПХГ Украины превысил 11,5 млрд кубометров
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Объем газа в ПХГ Украины превысил 11,5 млрд кубометров 

Rambler News Service 6 часов назад
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 11,5 млрд кубометров и составили 11,554 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
Украина начала закачку газа 9 апреля 2018 года, тогда в ПХГ страны оставалось 7,438 млрд кубометров. Отбор газа из ПХГ начался 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров, на 31 декабря 2017 года — 14,693 млрд кубометров.
Технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается экспертами в 7—8 млрд кубометров.
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В настоящее время страна закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Также закачка газа в ПХГ осуществляется за счет собственной добычи.
Запасы газа в подземных хранилищах Украины обеспечивают стабильные поставки российского газа в необходимых объемах в Европу: увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.
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