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Турагентства отказываются от бренда «Натали Турс»
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Турагентства отказываются от бренда «Натали Турс» 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: ТАСС
Они начали менять вывески и уходят под франшизы других туроператоров.
Работающие под брендом «Натали Турс» агентства начали менять вывески. Они стали уходить под франшизы других туроператоров, чтобы не отпугивать клиентов, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Там отметили, что турагентства больше не хотят ассоциироваться с проблемным брендом.
«Часть офисов таких агентств в Москве и других городах временно закрывается, а затем открывается уже в фирменном стиле других, более известных и крупных брендов. Речь идет о туроператорах «Интурист», Coral Travel, «TUI Россия» и других», — заявили в АТОР.
По данным ассоциации, агентства по-прежнему ждут выплат за несостоявшиеся туры от «Натали Турс». Пока нет информации, что туроператор выплатил что-то, помимо тех 800 тысяч рублей, о которых сообщалось на прошлой неделе.
«По данным агентств, более половины туристов, у которых были турпакеты «Натали» на базе регулярной перевозки, докупают размещение у других туроператоров. Те, кто должен был лететь чартерами, выбирают «гарантийные обязательства» «Натали Турс», в соответствии с которыми они смогут отдохнуть в 2019 году», — сообщили в АТОР.
В ассоциации подчеркивают, что «чем дальше „Натали Турс“ будет затягивать выплаты агентствам, тем более призрачными становятся шансы компании занять сколько-нибудь значительное место на рынке после открытия продаж на зимний сезон».
Туроператор «Натали Турс» 4 июля объявил об аннуляции всех туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем. Компания предложила клиентам подать заявления на возврат денег и ждать выплат либо выбрать «гарантийные обязательства», в соответствии с которыми они смогут отдохнуть на ту же сумму начиная с 1 апреля 2019 года. Финансовая ответственность «Натали» застрахована на 150 млн рублей в компании «Ингосстрах». При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн По данным экспертов, гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим.
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