Турагентства отказываются от бренда «Натали Турс»

Они начали менять вывески и уходят под франшизы других туроператоров.

Работающие под брендом «Натали Турс» агентства начали менять вывески. Они стали уходить под франшизы других туроператоров, чтобы не отпугивать клиентов, сообщили «Интерфаксу» Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Там отметили, что турагентства больше не хотят ассоциироваться с проблемным брендом.

«Часть офисов таких агентств в Москве и других городах временно закрывается, а затем открывается уже в фирменном стиле других, более известных и крупных брендов. Речь идет о туроператорах «Интурист», Coral Travel, «TUI Россия» и других», — заявили в АТОР.

По данным ассоциации, агентства по-прежнему ждут выплат за несостоявшиеся туры от «Натали Турс». Пока нет информации, что туроператор выплатил что-то, помимо тех 800 тысяч рублей, о которых сообщалось на прошлой неделе.

«По данным агентств, более половины туристов, у которых были турпакеты «Натали» на базе регулярной перевозки, докупают размещение у других туроператоров. Те, кто должен был лететь чартерами, выбирают «гарантийные обязательства» «Натали Турс», в соответствии с которыми они смогут отдохнуть в 2019 году», — сообщили в АТОР.

В ассоциации подчеркивают, что «чем дальше „Натали Турс“ будет затягивать выплаты агентствам, тем более призрачными становятся шансы компании занять сколько-нибудь значительное место на рынке после открытия продаж на зимний сезон».