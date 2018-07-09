Ещё
«КамАЗ» увеличил производство в первом полугодии на 9%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«КамАЗ» увеличил производство в первом полугодии на 9% 

Rambler News Service 6 часов назад
Группа «КамАЗ» произвела в первом полугодии 2018 года более 18 тыс. машинокомплектов, что на 9% выше аналогичного показателя 2017 года, сообщил автопроизводитель Выпуск машинокомплектов в июне возрос на 16%, до 3,7 тыс. штук.
Предприятия группы выпустили более 39,5 тыс. машинокомплектов в 2017 году, что на 12% выше аналогичного показателя 2016 года.
Совет директоров завода в конце прошлого года утвердил бизнес-план предприятия на 2018 год. Компания рассчитывает продать 43,1 тыс. автомобилей, из них 37 тыс. штук — на российском рынке. Завод рассчитывает на чистую прибыль по итогам 2018 года в 1,59 млрд руб. и выручку на уровне 171,3 млрд руб.
«КамАЗ» является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России. Завод входит в корпорацию «Ростех».
Rambler News Service: последние новости
Цукерберг обошел Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе — мае выросли на 33,3% — до $20,3 млрд Туроператор «Аврора-БГ» приостановил работу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку84
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей118
В украинском лесу нашли миллионы гривен25
ЕС дал Порошенко миллиард евро45
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение