«КамАЗ» увеличил производство в первом полугодии на 9%

Группа «КамАЗ» произвела в первом полугодии 2018 года более 18 тыс. машинокомплектов, что на 9% выше аналогичного показателя 2017 года, сообщил автопроизводитель Выпуск машинокомплектов в июне возрос на 16%, до 3,7 тыс. штук.

Предприятия группы выпустили более 39,5 тыс. машинокомплектов в 2017 году, что на 12% выше аналогичного показателя 2016 года.

Совет директоров завода в конце прошлого года утвердил бизнес-план предприятия на 2018 год. Компания рассчитывает продать 43,1 тыс. автомобилей, из них 37 тыс. штук — на российском рынке. Завод рассчитывает на чистую прибыль по итогам 2018 года в 1,59 млрд руб. и выручку на уровне 171,3 млрд руб.