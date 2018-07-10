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АСВ: в МКБ будут переданы обязательства «Советского» перед физлицами на сумму до 38 млрд рублей
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АСВ: в МКБ будут переданы обязательства «Советского» перед физлицами на сумму до 38 млрд рублей 

Банки.ру 16 часов назад
На обслуживание в Московский Кредитный Банк будут переданы обязательства банка «Советский» перед кредиторами — физическими лицами на общую сумму до 38 млрд рублей. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов, уточняя, что одновременно МКБ примет часть имущества «Советского» по балансовой стоимости в виде основных средств и денежных средств на эквивалентную сумму.
Как ранее во вторник сообщил Центробанк, МКБ стал победителем закрытого конкурса по отбору приобретателя части имущества и обязательств банка «Советский», у которого 3 июля была отозвана лицензия. «Обязательства банка по договорам банковского вклада и банковского счета перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) в полном объеме передаются в банк-приобретатель с сохранением всех действующих условий договоров, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения», — отмечают в АСВ.
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Вкладчики «Советского» автоматически становятся вкладчиками МКБ с 17 июля 2018 года, следует из релиза. Не позднее этой даты АСВ обещает разместить на своем сайте официальное сообщение со списком подразделений МКБ, осуществляющих обслуживание клиентов.
Ранее АСВ предварительно оценило объем обязательств перед вкладчиками банка «Советский» в 37,17 млрд рублей.
Кроме того, в сегодняшнем сообщении подтверждается, что клиенты «Советского» — индивидуальные предприниматели получат страховое возмещение в полном объеме. Предварительно агентство указывало, что «размер обязательств перед индивидуальными предпринимателями, по которым будут производиться страховые выплаты, — 2,99 млн рублей. Требования всех индивидуальных предпринимателей полностью покрываются выплатой АСВ».
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