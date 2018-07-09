«Газпром» рассекретил зарубежные активы

«Газпром» получил согласие Минэнерго РФ на обнародование данных о своих активах на территории Англии и Уэльса по требованию суда в Лондоне. После чего раскрыл эту информацию и самому суду в рамках судебных разбирательств с «Нафтогазом Украины», сообщил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Среди рассекреченных активов — принадлежащий российскому газовому монополисту пакет акций Nord Stream AG, который находится у залогодержателя. Медведев отметил, что «Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по исполнению вердиктов Стокгольмского арбитража, поскольку считает, что они «вынесены с серьёзными нарушениями».
История о $2,6 млрд
Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему российская корпорация должна заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недопоставленный газ. В связи с существенными, по оценкам «Газпрома», процессуальными нарушениями, компания в конце мая обратилась в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) и опротестовала решение Стокольмского арбитража, сославшись на вмешательство посторонних лиц в судебный процесс. 13 июня суд вынес приказ о приостановлении этого вердикта арбитража.
Однако «Нафтогаз» надежды не терял, имея на то некоторые основания. История с его настойчивыми попытками взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд получила развитие 18 июня. В этот день украинская сторона сообщила, что она получила ответ Коммерческого суда Лондона, давшего добро на заморозку активов «Газпрома» в Великобритании — как раз для исполнения решения Стокгольмского арбитража. Тогда же, по данным «Нафтогаза», «Газпром» должен был предоставить перечень своих активов на территории Англии и Уэльса.
3 июля украинский портал «Обозреватель» распространил заявление члена коллегии украинского Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Марии Яковлевой. Она сообщила, что Киев может инициировать арест акций «Северного потока» — опять же в рамках взыскания с РФ $2,6 млрд Соответствующее решение Стокгольмского арбитража Яковлева назвала «первой победой». «Считаю, что мы можем арестовать акции „Северного потока — 1“, примерно 35%. Российская Федерация в лице „Газпрома“ имеет 51%. От них 35% мы можем арестовать и возмещать в пользу Украины», — уточнила она, напомнив, что существуют и другие исковые заявления Украины на сумму $8–10 млрд
«Нафтогаз» надеется и на Голландию
Тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» уходит корнями в российско-украинский геополитический конфликт. Украина в ноябре 2015 года перестала покупать газ непосредственно у российской компании и перешла на закупки газа у европейских поставщиков по системе реверса (поставки по транзитным трубопроводам в обратном направлении). «Газпром», в свою очередь, продолжал поставлять газ в непризнанные республики на востоке Украины — ДНР и ЛНР. Позднее украинская сторона уведомила через свой Twitter, что по решению суда «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на «временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме „Нафтогаза“. В начале марта „Газпром“ объявил о расторжении контрактов по транзиту топлива и его поставке на Украину. Долг „Нафтогаза“ за поставки российского газа в ДНР и ЛНР с января 2015 года по конец июня 2017 года составил $1,196 млрд при объёме поставок 5,46 млрд куб. м, заявил председатель правления „Газпрома“ Алексей Миллер.
Как сообщает „Нафтогаз“, в Голландии до 13 июля также должно быть вынесено судебное решение относительно предоставления „Газпромом“ информации об активах компании в Нидерландах. Украинская сторона отмечает, что в конце мая „Нафтогаз“ получил от голландского судьи разрешение на арест долей „Газпрома“ в его голландских дочерних компаниях. Шесть из семи этих компаний отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доле „Газпрома“ в их акционерном капитале. По мнению „Нафтогаза“, на действенности ареста этот отказ никак не сказывается: „в течение нескольких последних недель суды арестовали активы „Газпрома“ в Швейцарии, Великобритании и Голландии“.
Между тем, „Газпром“ — на фоне ареста его активов в Нидерландах — может получить финансовую помощь от российского правительства, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Решение Стокгольмского арбитража министр назвал предвзятым. Он считает, что инициированный „Нафтогазом“ арест активов „Газпрома“ может повлиять на дальнейшие решения по транзиту газа через Украину и поставки ей топлива.
Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента „Альпари“:
Шансы Украины на арест пакета акций „Северного потока — 1“ очень невелики. С одной стороны, даже Стокгольмский суд приостановил решение арбитражного суда об аресте зарубежных активов „Газпрома“, с другой — эта ситуация никак не способна повлиять на деятельность газопроводной компании „Северный поток — 1“ и тем более — самого „Газпрома“. В любом случае, даже если пакет акций будет арестован, это не нанесёт ущерба операционной деятельности СП NordStream. Просто Украине МВФ сейчас не раздаёт так щедро кредиты, как раньше, отсюда и лихорадочные поиски денег у местных политиков. На самом деле для „Газпрома“ нет проблем выплатить Украине эти $2,6 млрд, причём для этого даже не обязательно продавать какие-либо из его активов за рубежом. Просто пока „Газпром“ не торопится выплачивать долг, чтобы посмотреть, как дальше будут развиваться события на самой Украине. Менее чем через год там президентские выборы, если сменится власть, и у Украины появится более вменяемый президент, тогда увеличится и шанс на мировое соглашение „Газпрома“ с „Нафтогазом“ на более выгодных для обеих сторон условиях. И вероятность такого развития событий представляется нам довольно высокой.