«Газпром» рассекретил зарубежные активы

«Газпром» рассекретил активы

«Газпром» получил согласие Минэнерго РФ на обнародование данных о своих активах на территории Англии и Уэльса по требованию суда в Лондоне. После чего раскрыл эту информацию и самому суду в рамках судебных разбирательств с «Нафтогазом Украины», сообщил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев . Среди рассекреченных активов — принадлежащий российскому газовому монополисту пакет акций Nord Stream AG, который находится у залогодержателя. Медведев отметил, что «Газпром» будет продолжать оспаривать все действия «Нафтогаза» по исполнению вердиктов Стокгольмского арбитража, поскольку считает, что они «вынесены с серьёзными нарушениями».

История о $2,6 млрд

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины . По нему российская корпорация должна заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недопоставленный газ. В связи с существенными, по оценкам «Газпрома», процессуальными нарушениями, компания в конце мая обратилась в Апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) и опротестовала решение Стокольмского арбитража, сославшись на вмешательство посторонних лиц в судебный процесс. 13 июня суд вынес приказ о приостановлении этого вердикта арбитража.

Однако «Нафтогаз» надежды не терял, имея на то некоторые основания. История с его настойчивыми попытками взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд получила развитие 18 июня. В этот день украинская сторона сообщила, что она получила ответ Коммерческого суда Лондона, давшего добро на заморозку активов «Газпрома» в Великобритании — как раз для исполнения решения Стокгольмского арбитража. Тогда же, по данным «Нафтогаза», «Газпром» должен был предоставить перечень своих активов на территории Англии и Уэльса.

3 июля украинский портал «Обозреватель» распространил заявление члена коллегии украинского Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Марии Яковлевой. Она сообщила, что Киев может инициировать арест акций «Северного потока» — опять же в рамках взыскания с РФ $2,6 млрд Соответствующее решение Стокгольмского арбитража Яковлева назвала «первой победой». «Считаю, что мы можем арестовать акции „Северного потока — 1“, примерно 35%. Российская Федерация в лице „Газпрома“ имеет 51%. От них 35% мы можем арестовать и возмещать в пользу Украины», — уточнила она, напомнив, что существуют и другие исковые заявления Украины на сумму $8–10 млрд

«Нафтогаз» надеется и на Голландию

Тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» уходит корнями в российско-украинский геополитический конфликт. Украина в ноябре 2015 года перестала покупать газ непосредственно у российской компании и перешла на закупки газа у европейских поставщиков по системе реверса (поставки по транзитным трубопроводам в обратном направлении). «Газпром», в свою очередь, продолжал поставлять газ в непризнанные республики на востоке Украины — ДНР и ЛНР. Позднее украинская сторона уведомила через свой Twitter, что по решению суда «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на «временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме „Нафтогаза“. В начале марта „Газпром“ объявил о расторжении контрактов по транзиту топлива и его поставке на Украину. Долг „Нафтогаза“ за поставки российского газа в ДНР и ЛНР с января 2015 года по конец июня 2017 года составил $1,196 млрд при объёме поставок 5,46 млрд куб. м, заявил председатель правления „Газпрома“ Алексей Миллер

Как сообщает „Нафтогаз“, в Голландии до 13 июля также должно быть вынесено судебное решение относительно предоставления „Газпромом“ информации об активах компании в Нидерландах. Украинская сторона отмечает, что в конце мая „Нафтогаз“ получил от голландского судьи разрешение на арест долей „Газпрома“ в его голландских дочерних компаниях. Шесть из семи этих компаний отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доле „Газпрома“ в их акционерном капитале. По мнению „Нафтогаза“, на действенности ареста этот отказ никак не сказывается: „в течение нескольких последних недель суды арестовали активы „Газпрома“ в Швейцарии , Великобритании и Голландии“.

Между тем, „Газпром“ — на фоне ареста его активов в Нидерландах — может получить финансовую помощь от российского правительства , заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак . Решение Стокгольмского арбитража министр назвал предвзятым. Он считает, что инициированный „Нафтогазом“ арест активов „Газпрома“ может повлиять на дальнейшие решения по транзиту газа через Украину и поставки ей топлива.