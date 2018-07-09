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Фондовый рынок России открылся ростом
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Фондовый рынок России открылся ростом 

Газета.Ru 7 часов назад
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 1% и составил 2351,69 пункта.
Индекс РТС поднялся на 1,06%, до 1185,94 пункта.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,66%, до $77,62 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 6,13 коп., до 73,90 руб., курс доллара уменьшился на 13,88 коп., до 63,12 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 10,4 коп., составив 67,97 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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