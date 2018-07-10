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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно
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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно 

Газета.Ru 2 часа назад
Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи понизился на 0,12% и составил 2370,41 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,15%, до 1194,95 пункта.
Стоимость нефти с утра повышалась на 0,8%, до $78,62 за баррель по марке Brent.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 3,37 коп., до 73,93 руб., курс доллара уменьшился на 28,78 коп., до 62,83 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 14,31 коп., составив 67,83 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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