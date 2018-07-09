КамАЗ выпустил более 18 тысяч автомобилей

В первом полугодии 2018 года КамАЗ выпустил 18 053 грузовика — это на 9% выше результата годичной давности. В то же время в июне компания произвела 3747 автомобилей — рост на 16%.

Также в первом месяце лета совместно с предприятием «КАММИНЗ КАМА» было выпущено 3530 двигателей и силовых агрегатов. За прошедшее полугодие этот показатель достиг 19 173 единиц.

В конце июня в Набережных Челнах состоялось годовое Общее собрание акционеров КамАЗа. Первоочередной задачей 2018 года было определено увеличение объема продаж грузовой автотехники до 43 000 единиц и наращивание доли автомобилей нового модельного ряда КамАЗ на внутреннем рынке с 8% до 15%.