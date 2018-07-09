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КамАЗ выпустил более 18 тысяч автомобилей
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КамАЗ выпустил более 18 тысяч автомобилей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В первом полугодии 2018 года КамАЗ выпустил 18 053 грузовика — это на 9% выше результата годичной давности. В то же время в июне компания произвела 3747 автомобилей — рост на 16%.
Также в первом месяце лета совместно с предприятием «КАММИНЗ КАМА» было выпущено 3530 двигателей и силовых агрегатов. За прошедшее полугодие этот показатель достиг 19 173 единиц.
В конце июня в Набережных Челнах состоялось годовое Общее собрание акционеров КамАЗа. Первоочередной задачей 2018 года было определено увеличение объема продаж грузовой автотехники до 43 000 единиц и наращивание доли автомобилей нового модельного ряда КамАЗ на внутреннем рынке с 8% до 15%.
Ранее КамАЗ показал в Казани прототип беспилотного электрического автобуса. Кузов электрического автобуса выполнен из композитных материалов, рама содержит алюминий. Интерфейс в салоне позволяет пассажирам выбирать остановки на маршруте, определенном службой движения.
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