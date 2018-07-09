Немцев заподозрили в нарушении санкций

Немецкие фирмы подозреваются в нарушении санкций ЕС

После аннексии Крыма Россией страны Европейского союза ввели санкции. Но ограничения на поставки в Россию и в Крым, судя по всему, нарушаются: это установила в ходе собственного расследования радиостанция «Дойчландфунк» (Deutschlandfunk). Две пароходные компании, а также фирма «Сименс» (Siemens) не видят никаких признаков нарушения санкций.

Неожиданное упорство и сплоченность проявили страны Европейского союза в отношении санкций против России и Крыма. На прошлой неделе в четвертый раз были продлены запреты на въезд в Европу в отношении некоторых российских и украинских лиц, а также ограничения по поставкам определенных товаров в Россию и в Крым. Но некоторые немецкие компании приветствовали бы снятие санкций. Например, «Сименс» пытается по возможности поддерживать отношения с Москвой, несмотря на аннексию Крыма и войну на востоке Украины. Это подчеркнул на телеканале ЦДФ глава концерна Джо Кэзер (Joe Kaeser) в 2014 году непосредственно после присоединения Крыма к Российской Федерации.

«В этом вопросе речь идет не только о политических разногласиях, но и о том, что мы предоставляем стране и ее людям рабочие места и перспективы».

Через четыре года после визита Кэзера в Кремль, помимо «Сименса», две немецкие пароходные компании подозреваются в том, что они обходят санкции ЕС против России и Крыма, что запрещено статьей 12 Регламента ЕС № 833/2014. Статья 9 Регламента предписывает, что страны — члены ЕС обязаны обеспечивать соблюдение санкций и что нарушения должны подлежать наказанию.

Как утверждается, две немецкие пароходные компании должны были поставить титановую руду — ильменит — в Россию, но вместо этого она оказалась в Крыму, что запрещено согласно Регламенту ЕС № 1351.

Одна из этих компаний — «Ханза хэви лифт» (Hansa Heavy Lift) из Гамбурга — использует в своей рекламе слоган «Дом там, где ты бросил якорь» (Zu Hause ist, wo du den Anker geworfen hast). Ее судно «ХХЛ Миссисипи» (HHL Мississippi) встало на якорь в Керченском проливе, находящемуся между Крымом и южной Россией, точнее в российском порту «Кавказ» 23 ноября 2017 года, с 10 тысячами тонн титановой руды на борту.

Как заявил официальный представитель пароходства Ганс-Йорг Симон (Hans-Jörg Simon) журналистам «Дойчландфунк», пароходство предварительно все проверило и придерживалось памятки Федерального ведомства по контролю за экспортом.

«У нас делается так: если мы собираемся брать груз, все равно, куда он идет, то сначала мы проводим так называемый эмбарго-чек. Это значит, смотрим, что это за клиент. Смотрим, какой груз берем на борт. И все это, конечно, мы сделали и в данном случае. Ильменит в отношении России не подлежит никаким ограничениям. Мы ведь не в Крым отправились, и мы не знали, что конечный потребитель находится в Крыму».

Как запрещенная титановая руда все-таки оказалась в Крыму

Санкции ЕС в отношении Москвы запрещают экспорт продукции, которая может быть, помимо прочего, использованы при производстве вооружения. Неясно, подпадает ли под это ограничение титановая руда — ее применяют для изготовления высококачественных красок, используемых в военной промышленности. Но в Крым титановая руда из-за санкций ЕС ни в коем случае доставляться не должна.

Пароходство «Хайнц корлайс КГ» (Heinz Corleis KG) из Штаде, вероятно, также обошло запрет. Есть сведения, что ее судно «МС Каллисто» (MS Callisto) несколькими днями позже, в декабре 2017 года, доставило еще больший груз в российский порт «Кавказ» вблизи Крыма. Теоретически этот грузовой корабль может взять на борт 25 тысяч тонн.

Оба немецких судна «Миссисипи» и «Каллисто» ходили под либерийскими флагами. Загруженная в них титановая руда была выгружена не в порту «Кавказ» из-за тамошнего слишком низкого причала, а перегружена на рейде на российский грузовой корабль «Нефтерудовоз-2», который затем отправился не в сторону российского материка, а в находящийся всего в 20 километрах крымского порта «Камиш-Бурун». Таким образом, стоящая на втором месте в списке запрещенных товаров титановая руда все-таки попала на аннексированный полуостров. Но как утверждают в пароходстве «Ханза хэви лифт», они об этом ничего не знали.

«Конечно, мы ничего об этом не знали, потому что если бы знали, то тут же все прекратили. Мы и не могли знать, ведь по тому, что корабль вернулся через пару часов, нельзя сделать вывод о том, в каком направлении он двигался. А так как мы, как уже сказали, стояли на рейде, то до Крыма было также близко, как и до порта «Кавказ"».

Разоблачение активистами «Блэк си ньюс»

За транспортировкой руды в Крым следили активисты организации «Блэк си ньюс» (Black Sea News) Андрея Клименко. Эта негосударственная организация зорко надзирает за тем, какие корабли и с какими грузами приближаются к Крыму.

Предположительно, в данном случае речь шла о тайной сделке, в ходе которой российская сторона ввела в заблуждение норвежского производителя и немецкие пароходства, которым принадлежат оба огромных грузовых судна. Им сообщили, что груз должен быть доставлен в российский порт «Кавказ», при этом заранее зная, что он предназначен для Крыма. На территории России ильменит никому не нужен. Россия сама добывает ильменит на Урале и в достаточном количестве.

Титан добавляют в высококачественные краски, используемые при производстве вооружения. В Севастополе в Крыму находится база Черноморского флота России. Титановую руду перерабатывают в Крыму с советских времен. Перерабатывающее предприятие — один из самых крупных налогоплательщиков региона. Поэтому крайне важно бесперебойно снабжать его титановой рудой. Именно об этом позаботились, вероятно, и оба немецких пароходства, говорит Андрей Клименко. Он ранее жил в Крыму, но затем бежал оттуда, когда ему как журналисту стала угрожать опасность. С помощью сети информаторов его организация определяет и документирует все координаты судов.

Пароходство: нет никаких признаков нарушения санкций

Как и «Ханза хэви лифт», и пароходная компания «Хайнц корлайс КГ» в Штаде подтверждает доставку груза в близкие к Крыму территориальные воды — об этом компания сообщила на запрос «Дойчландфунк». Цитата:

«Мы подтверждаем, что принадлежащее нам судно «Каллисто" в конце 2017 года выполнило заказ по транспортировки груза из Норвегии на Кавказ. Куда после разгрузки был доставлен груз дальше, нам неизвестно, и это не входит в зону нашей ответственности. В данном деле нет признаком нарушения санкций».

Европейские бизнесмены не должны делать вид, что проинформированы меньше, чем это есть на самом деле, считает Клименко. Немцы и норвежцы могли бы себя спросить, почему титановая руда вообще должна быть доставлена в район вблизи Крыма. Ведь российский завод по переработке титановой руды находится на Урале в трех тысячах километров и до него можно добраться только по суше. А вот в Крым титановую руду из-за санкций ЕС доставлять запрещено.

«Фирмы, производящие продукцию, в которой нуждается Крым, должны знать: все поставки, все пути поставок, все полеты, все поставки морским путем ежедневно и ежечасно контролируются государственными службами Украины, а также независимыми аналитическими центрами вроде нашего. Никому ничего спрятать не удастся, ничто не останется в тайне, все будет опубликовано. Это наверняка повредит репутации тех фирм, которые вольно или невольно дают втянуть себя в операции по обходу санкций».

Третья фирма, которая предположительно участвовала в нелегальной торговле титановой рудой для Крыма и тем самым нарушила санкции ЕС — норвежская «Майн титания кронос» (Mine Titania Kronos), добывающая титановую руду недалеко от Йёссинг-фьорда. То есть там, где приняли груз на борт оба немецкий судна. Против «Майн титания кронос» уже ведется расследование, как сообщило министерство иностранных дел в Осло, так как Норвегия присоединилась к санкциям ЕС в отношении России и Крыма.

В пароходстве «Ханза хэви лифт» горько сожалеют о случившемся:

«Когда все это всплыло наружу, мы, конечно, приняли все меры, чтобы такого не случилось впредь. Так ведь поступают все нормальные компании, если что-нибудь случается. Кажется, все предусмотришь, но все равно что-то случается, и тогда мы, конечно, принимаем меры. Теперь в отношении «Кавказа" мы все пять раз перепроверим, прежде чем пойдем туда. Но как уже сказано, до этого у нас с „Кавказом" никаких проблем не было. Мы в принципе стали более осторожными с поставками в этот район“.

Против обеих пароходных компаний „Ханза хэви лифт“ и „Хайнц корлайс КГ“ заведены уголовные дела, что подтвердила прокуратура Гамбурга. Она проверяет в настоящее время обстоятельства дел, так как нарушения санкций ЕС должны караться национальными государствами. Украинский активист организации „Блэк си ньюс“ Клименко считает, что европейские бизнесмены должны всегда настораживаться, когда российские фирмы заказывают товары для южной России:

»Необходимо предупредить немецкие и другие европейские фирмы. Особенно при поставках в порт «Кавказ" нужно быть особенно осторожными — этот порт часто используют для обхода санкций».

Вероятно, и «Сименс» обходил санкции

В 2015 году российская фирма «Технопромэкспо», дочернее предприятие госконцерна Ростех, заказала в «Сименсе» четыре газовые турбины на сумму в 200 миллионов евро. Сделка была тайной, как говорят критики. Во-первых, потому что турбины были куплены не в результате тендера, о сделке не объявлялось публично, о ней стало известно лишь благодаря российским газетам, в частности «Ведомостям». Во-вторых, потому что сразу возникло подозрение, что турбины предназначены не для России, а для Крыма. «Сименс» уверял, что турбины будут поставлены на российский полуостров Тамань, а не в Крым. Но Тамань находится точно напротив Крыма, их разделяет расстояние не более 20 километров.

В принципе, лояльность шефа «Сименса» Кэзера президенту Путину говорит об отсутствии у него политического инстинкта, но в данном случае речь шла уже о предположении, что «Сименс», возможно, обходит санкции ЕС, запрещающие любое содействие в развитии инфраструктуры Крыма, в особенности инвестиции в энергетический сектор.

Вопреки утверждениям российских партнеров, на Тамани не строились новые электростанции, а вот в Крыму сразу две — в Симферополе и в Севастополе. В прошлом году все четыре турбины все-таки оказались в Крыму. Живущий в Киеве немецкий правозащитник Тобиас Вайман (Tobias Weihmann) уже несколько лет следит за сделкой с турбинами. Из его анализа российских тендеров, в которых речь идет об крымских электростанциях, но турбины не упоминаются, становится ясно, что турбины «Сименса», вероятнее всего, предназначались именно для Крыма.

«Строящиеся в Крыму электростанции рассчитаны как раз под четыре турбины мощность по 236 мегаватт. И именно этого самого важного компонента у них и не было. В тендерных документах видно, что там отсутствуют именно четыре турбины. Строители были так уверены в себе, что начали активно строить электростанцию, и в этой ситуации появляется «Сименс" и продает четыре турбины для мнимой электростанции, которая нигде не упоминается».

Турбины «Сименса» установлены в Крыму

Спешное строительство электростанций в Крыму было вызвано острой нехваткой электроэнергии — вскоре после аннексии Украина прекратила поставки электроэнергии на полуостров. На новых построенных станциях вот уже несколько месяцев назад были установлены те самые четыре турбины «Сименса». Попытки компании выкупить их назад через суд в июне не увенчались успехом.

«На сегодняшний день еще даже не определено место судебного разбирательства, где потом, когда все трудности будут позади, можно было бы рассчитывать на успех. Где сейчас подал иск «Сименс"? „Сименс" подал иск из-за передачи турбин сторонним лицам в Москве. Там независимых судов нет. Если это ясно, то просто нельзя соглашаться с Москвой как с местом проведения суда. Тогда нужно так и записать: место проведения суда — Стокгольмский арбитраж или что-то в этом роде. Так принято. Но этого сделано не было“.

Правда, „Сименс“ не будет участвовать в монтаже и наладке турбин, заявили представители концерна в беседе с радиостанцией „Дойчландфунк“. Но скорее всего этого и не потребуется. Во-первых, это было бы еще одним нарушением санкций ЕС, во-вторых, фирме, которая вот уже 160 лет работает в России, известен импровизационный талант российских техников. В конце прошлой недели им удалось произвести пробный пуск первой турбины в Симферополе.

»Аннексия Крыма — приоритет № 1 для русского государства. Оно должно оправдаться за то, что просто взяло и провело новые границы в Европе. И это происходит через развитие инфраструктуры, чтобы потом можно было сказать: все прекрасно. Почему же турбины были проданы тайно? Почему нигде в официальных базах данных нельзя ознакомиться с документами? Их нет. Если бы мужественные российские журналисты не раскрыли дело, то «Сименс" сам запустил бы турбины через дочернюю фирму „Интеравтоматик", и все бы было шито-крыто. Это очень плохой пример. Если мы закроем глаза на дело с „Сименсом", это будет означать для всех фирм в Европе: санкции — всего лишь шоу“.

Таково возмущенное мнение активиста Ваймана. Можно ли „Сименс“ действительно обвинить в правонарушениях, проверяет в настоящее время государственная прокуратура в Гамбурге.

Осенью обе новых крымских электростанции с четырьмя турбинами „Сименса“ должны быть подключены к сети. Тогда еще раз все вспомнят о „Сименсе“. Как и об обещании, данном Владимиром Путиным министру экономики Зигмару Габриэлю (Sigmar Gabriel), не отправлять турбины в Крым. Но решения об отказе сотрудничать с российскими партнерами „Сименс“ пока не принял.

Запретить посадку „крымских“ самолетов в США и Европе?

Организация „Блэк си ньюс“ следит не только за передвижениями судов, но и воздушным сообщением в Крыму. Порядок въезда в Крым, разработанный Украиной после российской аннексии, запрещает прибывать в Крым на самолете, а только по суше через Украину. Но как минимум девять авиакомпаний летают из России в Крым. Большинство их них региональные фирмы, но также и Аэрофлот.

“Западные страны опасаются вводить санкции против российских авиакомпаний, потому что Россия может ответить закрытием своего воздушного пространства для международных авиакомпаний. Им тогда придется облетать Россию стороной, что очень дорого».

Клименко предлагает вместо бойкота целых авиакомпаний запретить хотя бы посадку отдельных самолетов в государствах ЕС, а именно самолетов, летающих в Крым:

«В наших списках зарегистрированы отдельные самолеты с их техническими номерами и точными маршрутами. Мы предлагаем ввести санкции против этих отдельных воздушных судов. В 2017 году таких самолетов было девять — большинство принадлежит региональным линиям, но некоторые — Аэрофлоту. Эти «крымские" самолеты летают и в ЕС, чаще всего в Германию. Было бы адекватной мерой запретить им посадку в ЕС и в США. Как и в случае с судоходством: корабли, побывавшие в портах Крыма, больше не имеют права приставать в других портах».

«Адидас», «Пума», «Ди-эйч-эл»: бизнес как ни в чем не бывало

Помимо обеих судоходных компаний и «Сименса», многих украинцев волнуют и немецкие производители спортивных товаров «Адидас» (Adidas) и «Пума» (Puma), а также почтовая служба «Ди-эйч-эл» (DHL). То, что они активно работают в Крыму, возмущает крымскую татарку Тамилу Ташеву из правозащитной организации «Крым SOS». Она говорит, что в то время как ей пришлось бежать, немецкие фирмы продолжают вести свой бизнес как ни в чем не бывало:

«Магазин фирмы «Адидас" работает на улице Карла Маркса в Симферополе. Все это время „Ди-эйч-эл" доставляет посылки с европейскими товарами в Крым. Одна моя знакомая заказывает себе одежду и получает ее через „Ди-эйч-эл"“.

В ответ на запрос радиостанции „Дойчландфунк“ фирма „Адидас“ в Херцогенаурахе это подтвердила. Цитата: „Мы держим и активно снабжаем сейчас четыре магазина в Крыму“.

“Пума» имеет аутлет в Симферополе, сообщила фирма на запрос радиостанции. В «Ди-эйч-эл» сообщили, что компания пользуется услугами сторонних фирм для доставки и приема почтовых отправлений в некоторых населенных пунктах. Даже если «Адидас», «Пума» и «Ди-эйч-эл» и не нарушают санкций, Андрей Клименко из «Блэк си ньюс» все равно считает их бизнес там возмутительным:

«„Адидас" и другим мы говорим, что теми налогами, которые они платят в Крыму, они финансируют страну-оккупанта, ее полицейских, судей, следователей, спецслужбу ФСБ, которая там сажает людей в тюрьмы, пытает их, от чего страдают украинцы и прежде всего крымские татары».

Тобиас Вайман, следящий за покупкой газовых турбин «Сименса» Россией из Киева, где живет вот уже несколько лет, обеспокоен имиджем ЕС как сообщества государств, исповедующего определенные ценности:

«Каждую неделю тут гибнут люди. Это не мелочь, и санкции важны, потому что они — единственная реакция, которую Европа может противопоставить жестокой политике силы. Главная проблема в том, что нет крика возмущения. Вот если бы в Германии кто-нибудь возмутился и закричал:

«Люди, то есть „„Ди-эйч-эл", «Адидас", нельзя же так делать!" Мир в Европе — это достижение. Нужно сказать: вы, четыре фирмы, — в общем, мы этого не хотим. Если бы клиенты дали бы им это четко понять, тогда фирмы, независимо от лазеек в режиме санкций, делать не стали бы так поступать».